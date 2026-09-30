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Задача увеличить число педагогов на 400 человек к 2028 году будет выполнена - Геннадий Иойлев

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Задача от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по увеличению числа педагогов минимум на 400 человек до конца 2028 года будет безусловно выполнена, заявил заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев в эфире радио ПЛН FM (102.6).

По словам гостя студии, для достижения данной цели город применит комплекс инструментов. «Как мы с вами говорили, разбирая конфликтные и сложные ситуации, важно помнить: каждая ситуация и жизнь каждого человека уникальны. Кому-то нужна поддержка коллег, кому-то — материальное стимулирование, кому-то необходима поддержка жильём», - рассказал он.

Геннадий Иойлев особо отметил роль директоров школ в привлечении и удержании молодых кадров, поблагодарив их в первую очередь. «Они привлекают молодых специалистов и окружают их заботой, поддержкой и вниманием, а также готовы научить тому, что умеют сами», - подчеркнул заместитель главы администрации Пскова.

Гость студии также поделился: «Много ребят работают у нас уже два-три года. Мы видим их, например, на конкурсе "Педагогический дебют“. За короткий срок эти яркие ребята становятся настоящими профессионалами. Доказательство тому — результаты наших ребят на региональном уровне и их участие в различных федеральных конкурсах».

На вопрос о том, какую единственную меру поддержки он выбрал бы при наличии «волшебной кнопки», Геннадий Иойлев ответил: «Самое фантастичное, на мой взгляд, — это всеобщее уважение к учителю и понимание каждым человеком, каждым членом общества — будь то родитель или кто-то ещё — важности труда учителя и необходимости уважительно к нему относиться».

Заместитель главы администрации Пскова также сообщил, что конкретные планы по открытию новых специализированных образовательных учреждений в Пскове на ближайшие годы пока отсутствуют, однако заявки на капитальный ремонт и реконструкцию действующих школ и детских садов уже, по его словам, поданы.

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