Задача увеличить число педагогов на 400 человек к 2028 году будет выполнена - Геннадий Иойлев

Задача от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по увеличению числа педагогов минимум на 400 человек до конца 2028 года будет безусловно выполнена, заявил заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев в эфире радио ПЛН FM (102.6).

По словам гостя студии, для достижения данной цели город применит комплекс инструментов. «Как мы с вами говорили, разбирая конфликтные и сложные ситуации, важно помнить: каждая ситуация и жизнь каждого человека уникальны. Кому-то нужна поддержка коллег, кому-то — материальное стимулирование, кому-то необходима поддержка жильём», - рассказал он.

Геннадий Иойлев особо отметил роль директоров школ в привлечении и удержании молодых кадров, поблагодарив их в первую очередь. «Они привлекают молодых специалистов и окружают их заботой, поддержкой и вниманием, а также готовы научить тому, что умеют сами», - подчеркнул заместитель главы администрации Пскова.

Гость студии также поделился: «Много ребят работают у нас уже два-три года. Мы видим их, например, на конкурсе "Педагогический дебют“. За короткий срок эти яркие ребята становятся настоящими профессионалами. Доказательство тому — результаты наших ребят на региональном уровне и их участие в различных федеральных конкурсах».

На вопрос о том, какую единственную меру поддержки он выбрал бы при наличии «волшебной кнопки», Геннадий Иойлев ответил: «Самое фантастичное, на мой взгляд, — это всеобщее уважение к учителю и понимание каждым человеком, каждым членом общества — будь то родитель или кто-то ещё — важности труда учителя и необходимости уважительно к нему относиться».

Заместитель главы администрации Пскова также сообщил, что конкретные планы по открытию новых специализированных образовательных учреждений в Пскове на ближайшие годы пока отсутствуют, однако заявки на капитальный ремонт и реконструкцию действующих школ и детских садов уже, по его словам, поданы.