Десять лет со дня образования: Росгвардия Псковской области подвела итоги

Управление Росгвардии по Псковской области отметило десять лет со дня образования 30 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

С 10-летием образования ведомства личный состав поздравил заместитель начальника управления Росгвардии по Псковской области. Он отметил, что на подразделения управления возложена большая ответственность по охране общественного порядка и обеспечению

общественной безопасности на территории региона.

Только за 2026 год специалисты ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» провели более 1 800 спецмероприятий. Тем временем вневедомственная охрана задержала около 900 правонарушителей.

Кроме того, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и госконтроля за нарушения в сфере оборота оружия привлекли к административной ответственности более 400 человек.

Особую роль в слаженной работе ведомства заместитель начальника управления отвёл ветеранам, которые делятся с молодёжью опытом, традициями и знаниями.