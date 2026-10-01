День Сухопутных войск отмечается сегодня в России

День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября, согласно Указу Президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Сухопутные войска, как вид Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначены для ведения боевых действий преимущественно на суше. На всех этапах существования российского государства они играли важнейшую, а нередко и решающую роль в достижении победы над врагом, защите национальных интересов.

История создания этих войск начинается с середины 16 века. 1 октября (11 октября по новому стилю) 1550 года произошло исторически переломное событие в строительстве и развитии регулярной русской армии. В этот день царь всея Руси Иван IV (Грозный) издал Приговор (Указ) «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», который, по сути, заложил основы первого постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии. Вскоре были предприняты меры и по комплектованию поместного войска, установлено постоянное пребывание на службе в мирное и военное время, организовано централизованное управление армией и ее снабжение.

Следующим важным этапом в развитии Сухопутных войск стали реформы Петра I. Согласно его указу «О приеме в службу солдат из вольных людей» с 1699 года стал действовать рекрутский принцип формирования войска, а после окончания Северной войны в России появилась регулярная армия. При Александре I, согласно его известному манифесту, было создано и министерство военно-сухопутных сил. Реформирование продолжил и Александр II, который ввел всеобщую воинскую повинность, реорганизовал структуру армии, способы комплектования и вооружение войск, а также систему подготовки военных кадров.

К концу 19 века весьма изменилась и техническая составляющая Сухопутных войск, в связи с развитием железнодорожного движения, воздухоплавания, авиации. После революции 1917 года развитие Сухопутных войск продолжилось в составе Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны они сыграли решающую роль в победе над немецко-фашистскими войсками.

Официальное оформление Сухопутных войск как вида Вооруженных Сил СССР произошло в 1946 году, когда был сформирован орган управления – Главкомат Сухопутных войск. Первым главнокомандующим Сухопутными войсками был назначен маршал Советского Союза Георгий Жуков. В дальнейшем Сухопутные войска развивались на базе новейшей военной техники и достижений военной науки.

Новый этап реформирования данного вида войск, да и всей российской армии, начался после распада СССР.

Сегодня Сухопутные войска России – наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид Вооруженных Сил РФ. По своим боевым возможностям они способны во взаимодействии с другими видами ВС вести наступление в целях разгрома группировки противника и овладения его территорией, наносить огневые удары на большую глубину, отражать вторжение противника, его крупных воздушных десантов, прочно удерживать занимаемые территории, районы и рубежи.

В Сухопутные войска Российской Федерации входят следующие рода войск: мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО Сухопутных войск, разведывательные соединения и воинские части, Специальные войска. Сухопутные войска РФ подчиняются Министерству обороны Российской Федераци, пишет calend.ru.

В настоящее время военнослужащие Сухопутных войск достойно хранят и приумножают боевые традиции ветеранов-фронтовиков, вносят весомый вклад в укрепление безопасности страны. Тысячи солдат и офицеров этого вида войск за мужество и героизм удостоены высоких государственных наград.