23% жителей Пскова называют свои отношения с руководителем дружескими – опрос

Сегодня 23% псковичей характеризуют свои отношения с руководством как дружеские. Впрочем, большинство называет свое общение с начальством сугубо деловым (57%). К такому выводу пришли аналитики сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города. Опрос проводился с 11 по 24 сентября.

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Влияние дружбы на рабочий процесс горожане оценивают неоднозначно: 40% считают, что она скорее помогает, 30% — что скорее мешает. Среди тех, у кого сложились дружеские отношения с начальником, пользу видят 74%, а среди сторонников деловых отношений — только 32%.Мужчины чаще женщин называют отношения с начальником приятельскими и чаще говорят о положительном влиянии дружбы на рабочий процесс.

Молодежь чаще всего придерживается приятельского формата общения (32% среди работников до 35 лет против 20% среди респондентов старше 45 лет) и чаще отмечает пользу от подобных отношений для совместной работы (60% против 32% соответственно). Респонденты, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, чаще упоминают о дружеских отношениях и уверены, что они положительно влияют на выполнение профессиональных задач, чем те, кто получает меньше.

Что касается ситуации, когда начальником становится бывший сослуживец, 68% участников опроса полагают, что дружбу сохранить можно, 15% — что нельзя. Чаще в возможность сохранить приятельские отношения верят работники до 45 лет (71%). Каждый пятый респондент с доходом от 150 тысяч рублей считает, что дружба после повышения коллеги невозможна.