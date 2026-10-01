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Врип главы Пскова Станислав Стармолотов провел первое совещание с заместителями и сохранил кадровый состав

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Временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов провел первое совещание с заместителями, подтвердил отсутствие кадровых перестановок и наметил ключевые задачи на конец 2026 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрация Пскова.

Фото здесь и далее: администрация Пскова

В ходе встречи присутствующие обсудили направления работы администрации, формат распределения обязанностей и специфику деятельности городских ведомств. Руководство уделило отдельное внимание проблемам, которые требуют оперативного решения.

Также наметили ключевые задачи общей работы с учетом курса, заданного прежним главой города Борисом Елкиным. Один из главных принципов работы заключается в преемственности и упоре на рост нынешних показателей. Администрация не планирует кадровых перестановок в руководящем составе, а также среди руководителей подразделений.

 

«Так как приближается конец 2026 года, мы будем усиленно работать в том же направлении, что и раньше, не сбавляя темпов, и с целью завершить всё успешно и в срок», - написали в администрации города Пскова.

Напомним, Борис Елкин, занимавший пост главы города с 3 ноября 2022 года, накануне был избран спикером Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва. 

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