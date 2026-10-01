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Ряд законопроектов приняли в рамках второго пленарного заседания Госдумы IX созыва

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Ряд законопроектов приняли сегодня, 1 октября, в рамках второго пленарного заседания Государственной Думы IX созыва. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своём канале Мах. 

В настоящее время в законотворческом портфеле парламента 1 182 законопроекта. За лето после завершения работы были внесены 128 законопроектов, из них 57 % — депутатские инициативы.
 
«Так, в I чтении приняли законопроект, который выводит из режима коммерческой тайны информацию о составе табачных и никотинсодержащих изделий, в том числе вейпы. Новация касается здоровья населения – наши граждане должны знать, что они покупают, и как это сказывается на состоянии организма», - рассказал Александр Козловский. 
 
Помимо этого, в I чтении приняли инициативу об увеличении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам граждан. В настоящее время он составляет 1,4 миллиона рублей, предполагается увеличить — до 2 миллионов рублей. Страховое покрытие по счетам эскроу, открытым для сделок купли-продажи недвижимости, договоров долевого строительства и строительного подряда, может возрасти с 10 до 30 миллионов рублей. Разработчики законопроекта преследуют цель в еще большей мере защитить людей, вкладывающих деньги в жилищное строительство и доверяющих средства банкам.

«Работа над законопроектами будет продолжена», - заключил депутат. 

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