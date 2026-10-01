Михаил Ведерников рассказал о развитии малых городов Псковской области

О комплексном развитии малых городов региона с учетом их истории рассказал Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках пленарного заседания IV Форума региональных отделений Российского исторического общества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области используются различные инструменты, чтобы сохраненное историко-культурное наследие работало для развития региона.

«Один из них — областной закон о памятных датах. Мы его разработали вместе с региональным отделением Российского исторического общества. Он закрепляет перечень значимых дат — как областных, так и муниципальных. Важно, что этот список открыт. Выйти с предложением может любой гражданин — исследователь, краевед, общественник. Каждую аргументированную инициативу мы обязательно рассмотрим», — отметил глава региона и рассказал о событийном наполнении нескольких региональных памятных дней и праздников.

Михаил Ведерников обратил внимание, что каждая значимая дата работает как импульс, вокруг которого собираются люди, ресурсы, решения, появляются события. Ярким примером Губернатор назвал деревню Самолва в Гдовском районе — это ближайшее селение к предполагаемому месту Ледового побоища. К 800-летию святого благоверного князя Александра Невского там был создан большой мемориальный комплекс. В сентябре 2021 года на открытии присутствовали Президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

У Псковской области появилась новая точка притяжения, для которой, по словам Михаила Ведерникова, удаленность обернулась преимуществом. Летом 2022 года Губернаторский симфонический оркестр с солистами Мариинского театра исполнил у монумента кантату Прокофьева «Александр Невский». Кроме того, были обновлены форматы мероприятий для реконструкторов, в том числе масштабный летний фестиваль «Александрова дорога». В этом году к нему присоединилась лаборатория «Самолва 1242». В 2023 году 700 лет исполнилось Гдову. В юбилейный год реализован проект «Наше море». За два года число туристов в районе выросло почти вдвое — с 11 до 21 тыс человек.

Остановился Губернатор и на развитии Печор, которое было приурочено к важной памятной дате: 550-летие Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. «Когда мы начинали, у обители не было ни ливневки, ни канализации. Центральная площадь была, мягко говоря, неухоженной. Конечно, можно было все радикально перестроить — и потерять то, ради чего сюда едут люди. Так было бы проще, быстрее и намного дешевле. Но мы выбрали другой путь: обновлять точечно, бережно, сохраняя облик и уклад, которые складывались веками», — продолжил Глава региона.

Сначала в городе провели коммуникации, вместо палаток появились согласованные торговые ряды с местной фермерской и монастырской продукцией, изделиями ремесленников, книжной лавкой псковских авторов, открылся новый паломнический центр, возрождена местная иконопись. Губернатор привел в пример статистику: за четыре года число туристов в округе выросло вдвое — с 36 до 72 тыс. В прошлом году Печоры победили во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик и получили еще 40 млн рублей на развитие территории. Михаил Ведерников подчеркнул, что пример Печор убедительно демонстрирует сбалансированность между сохранением и использованием объектов истории.

Речь зашла и об Усвятах, которые в 2021 году отметили свое тысячелетие. «За праздником потянулись инфраструктурные изменения: строится мост и ведется реставрация ОКН, который станет музейно-выставочной площадкой. Там есть что показать. В Усвятах находится уникальный памятник-поселение эпохи неолита, известное в научных кругах под неофициальным названием «Северная Венеция», — добавил Михаил Ведерников.

Глава региона также напомнил, что родом из Усвят и известная исполнительница русских народных песен Ольга Сергеева. В деревне Церковище после капитального ремонта, в том числе по президентскому нацпроекту «Культура», работает Дом фольклора. Фестиваль имени Ольги Сергеевой «Знак русского» этим летом прошел уже в 22-й раз. Это показывает, что, если дать традиции современную площадку, она будет привлекать еще больше людей, подчеркнул Губернатор.

Не менее значим для Псковской области и поселок Идрица, название которого написано на Знамени Победы. Для Идрицы отправной точкой стала региональная памятная дата — 30 апреля. «Мемориал здесь строили всем миром — на пожертвования людей со всей страны. По президентскому гранту появился макет Рейхстага, а белорусские друзья передали нам настоящую „Катюшу“. Наши экскурсоводы всегда подчеркивают: Знамя Победы — собирательный символ. Кто был первым, сегодня уже никто не скажет. В здании сражались многие группы. Поэтому история Идрицы близка людям из любого региона: у каждого есть свои герои», — отметил Глава региона.

В 2024 году поселок стал пилотной площадкой программы «Больше, чем путешествие», а в 2025-м проект «Рожденное Знамя на Псковской земле» собрал почти 2200 участников из России, Беларуси и Абхазии. Добавим, проект «Больше, чем путешествие» от Росмолодежи реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Михаил Ведерников обратил внимание, что дата дает хороший импульс для развития, но, чтобы он не угас, нужен образ места — бренд, который объединяет всю территорию. Это хорошо демонстрируется в Пушкинских Горах. Пушкинский праздник поэзии был расширен до Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Особым катализатором стало 225-летие поэта, в преддверии которого был издан соответствующий Указ Президента. В том году Дни впервые развернулись на четырех сценах и собрали 60 тыс человек. Сегодня в Пушкинских Горах мероприятия проходят не только в июне.

Вокруг пушкинского имени складывается экономика округа: открываются новые кафе, гостиницы, площадки, где варят сыр. По нацпроекту — через конкурс для малых городов и исторических поселений — благоустроен парк «Лукоморье. В итоге с 2021 года турпоток вырос почти на 60%.

Губернатор подчеркнул, что во всех этих примерах срабатывает одно и то же: у места появляется цельная, своя, ни на кого не похожая концепция.

«Держится она на смыслах, а находить и проверять их — работа историков. Закон о памятных датах помогает их найти. Но важно сохранить идею и тогда, когда дело доходит до стройки. По всей стране благоустраивают малые города, и каждый раз решается, как новое впишется в старую застройку. Поэтому миссию форума видим в том, чтобы сделать следующий шаг. Историки должны входить не только в экспертные советы по развитию территорий, но и в комиссии по приемке значимых объектов», — предложил Глава региона.

В ходе пленарного заседания состоялось выступление члена Совета Российского исторического общества, директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук Алексея Загребина. Он отметил, что малые города — не просто картография населения, но ключевой объект для понимания глубинных черт российской цивилизации, ее традиционных ценностей и векторов развития. Председатель Общероссийского движения предпринимателей, сопредседатель совета предпринимателей Москвы Андрей Ковалев поделился опытом по восстановлению и реставрации объектов культурного наследия. Директор Ленинградского областного государственного архива в Выборге, председатель Совета отделения РИО в Ленинградской области Юлия Крипатова отметила тесное сотрудничество двух отделений, а также подробно рассказала о сохранении исторической части Выборга.

Напомним, в Псковской области работает IV Форум региональных отделений Российского исторического общества. На протяжении трех дней историки из 20 регионов России обсудят развитие музеев и культурных пространств малых городов, сохранение объектов культурного наследия, а также роль малых городов в укреплении российской идентичности. Научная программа сосредоточена на исторических аспектах темы, включая вопросы идентичности, роль малых городов в Год единства народов России, специфику пограничья и взгляд молодых исследователей.