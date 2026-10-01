Минпросвещения утвердит документ о поддержке молодых педагогов до конца года

Минпросвещения РФ до конца 2026 года утвердит документ о поддержке молодых педагогов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Активно обсуждается указ президента об особом статусе учителя. Нормативные документы Министерством просвещения готовятся, до конца года будут утверждены, в том числе о поддержке молодых педагогов, которые только переступают после педагогического университета порог школы», - сказал Кравцов журналистам.

Он напомнил, что с 29 сентября по 5 октября в России проходит Большая учительская неделя.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы, пишут РИА Новости.