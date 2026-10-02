Кардиолог рассказала о пользе острого перца чили

Добавление острого перца чили в блюда помогает замедлить скорость еды и снизить объем потребляемой пищи, не ухудшая вкус блюд, рассказала кардиолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Белюшина.

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«Добавление острого перца чили в блюда замедляет скорость еды и снижает объем потребляемой пищи, не ухудшая ее вкусовых качеств. Это эффективный способ контроля пищевого поведения без изменения текстуры блюд», - сказала Белюшина «Ленте.ру».

Помимо острого перца, врач дала и другие рекомендации для поддержки кишечника и сердца: следует пить стакан воды за 15-20 минут до еды - это снижает аппетит и помогает избежать переедания и лишнего веса. Также, по ее словам, стоит есть медленно, чтобы повысить чувство сытости. Кроме того, Белюшина посоветовала сократить алкоголь, который часто сопровождается перееданием, особенно в компаниях, пишет РИА Новости.