Пенсию по старости в Псковской области получают почти 160 тысяч человек

В Псковской области проживает порядка 189, 8 тысяч пенсионеров, из них 157, 9 тысяч человек являются получателями страховой пенсии по старости. При этом более 35,5 тысяч псковичей пенсионного возраста продолжают трудовую деятельность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Для обеспечения социальной защищенности им предоставляются различные меры поддержки за счет федерального бюджета. Ежемесячно ОСФР по Псковской области на выплату пенсий и социальных выплат, пособий направляет более 5 млрд. рублей.

Страховые пенсии неработающих граждан ежегодно индексируются. В январе 2026 года отделение СФР на 7,6 % проиндексировало страховые пенсии более 186 тысяч жителей региона. В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости вырос примерно на 1,8 тыс. рублей и составил 25,7 тыс. рублей. У каждого пенсионера сумма индивидуальна: она зависит от количества пенсионных коэффициентов и стажа.

Повышение произошло за счёт роста фиксированной выплаты (с января 2026 года её размер — 9584,69 рубля) и стоимости индивидуального пенсионного коэффициента (с января 2026 года — 156,76 рубля).

Размер пенсии повышается, когда человек достигает возраста 80 лет. Сегодня пенсионерам старше 80 лет отделение СФР автоматически назначает повышенную пенсию. Надбавка в размере фиксированной выплаты начинает поступать со следующего месяца после дня рождения.

Всем 80-летним получателям страховой пенсии по старости автоматически устанавливается ежемесячная доплата на уход в размере 1,4 тыс. рублей.

Ранее для оформления этой выплаты требовались заявления, как от самого пенсионера, так и от лица, осуществляющего уход. Теперь нет необходимости предоставлять эти сведения, потому как надбавка назначается беззаявительно.

Отделение выплачивает пенсии по государственному пенсионному обеспечению. В числе получателей участники Великой Отечественной войны, псковичи, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда». На сегодняшний день это около 77 человек.

Пенсию получают не только те, кто трудился, но и те, кто в силу обстоятельств не смог сформировать необходимое количество пенсионных прав. Таким гражданам назначается социальная пенсия. Назначается она на 5 лет позднее общеустановленного пенсионного возраста – женщинам в 65 лет, а мужчинам в 70 лет.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, были проиндексированы в апреле 2026 года на 6,8%. Повышение затронуло более 16,7 тыс. жителей региона.

В результате индексации социальная пенсия в среднем увеличилась более чем на 1 тыс. рублей и достигла 16,1 тыс. рублей.

Индексация социальных пенсий проходит не с января, а с апреля, потому что социальные пенсии зависят от прожиточного минимума, а не от страховых взносов.

Если у гражданина сумма материального обеспечения, ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, автоматически устанавливается федеральная социальная доплата.

Повышенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается и родителям-пенсионерам, если на их иждивении находятся несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно. В Псковской области увеличенный размер пенсии установлен для 4 тыс. родителей.