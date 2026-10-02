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Пыталовский суд ограничил права должника по алиментам на 840 тысяч рублей

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Житель Красногородского округа задолжал детям более 840 тысяч рублей. Долг он не гасил и причины не объяснял. Теперь по решению Пыталовского районного суда мужчина временно не сможет выехать за границу и управлять автомобилем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Пыталовский районный суд рассмотрел административные иски судебного пристава к жителю Красногородского муниципального округа об установлении временного ограничения на выезд из Российской Федерации и установлении временного ограничения на пользование специальным правом.

Суд установил, что в отношении ответчика возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание детей в размере 50% от его заработка ежемесячно.

В установленный для исполнения срок должник содержащиеся в исполнительном документе требования не исполнил, сведений об уважительности причин неисполнения судебному приставу-исполнителю не представил. Задолженность по алиментам составляет более 840 000 рублей.

Исследовав материалы дела, суд удовлетворил исковые требования.

Решениями Пыталовского районного суда местному жителю установлено временное ограничение на выезд из РФ и ограничение в пользовании специальным правом в виде права управления транспортными средствами до исполнения обязательств по исполнительному производству.

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