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Великолукская городская Дума досрочно прекратила полномочия трех депутатов, избранных в Заксобрание

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Сегодня на очередном заседании Великолукской городской Думы депутаты досрочно прекратили полномочия трех своих коллег, избранных в Законодательное Собрание Псковской области восьмого созыва. Заседание провел глава города Николай Козловский, сообщили Псковской Ленте Новостей в Гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

Первым вопросом депутаты рассмотрели внесение изменений в решение Великолукской городской Думы от 24.09.2008 № 74 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Великие Луки"».

Представленный проект был принят единогласно.

Вторым вопросом сегодняшнего заседания Великолукской городской Думы депутаты рассмотрели проект решения о досрочном прекращении полномочий трёх депутатов седьмого созыва.

Полномочия досрочно прекращены у Дмитрия Белюкова (одномандатный избирательный округ № 1), Евгения Шумайлова (одномандатный избирательный округ № 10) и Юлии Ярышкиной (одномандатный избирательный округ № 8). Основание — избрание этих депутатов в Законодательное Собрание Псковской области восьмого созыва. Решение вступает в силу после подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 сентября 2026 года.

 

Депутаты поддержали вопрос единогласно. В ходе обсуждения с места выступила депутат Елена Чернозубова. Она отметила, что граждане на выборах оказали этим депутатам доверие представлять интересы города на областном уровне, и теперь им предстоит большая работа на благо города и региона.

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