В ВТБ описали портрет пользователя цифрового рубля

После запуска технологии 1 сентября россияне открыли в ВТБ несколько десятков тысяч счетов в цифровых рублях. Портрет среднестатистического пользователя — мужчина в возрасте от 36 до 45 лет, активный потребитель банковских продуктов и инвестор, выяснили аналитики банка.

Чаще всего открывали счета и совершали операции с цифровыми рублями мужчины 36-45 лет, у которых также есть как минимум один накопительный счет, либо накопительный и индивидуальный инвестиционный счет. Это активный транзакционный клиент массового сегмента.

На втором месте по частоте использования цифрового рубля — мужчины 46–55 лет. У них есть накопительные счета, у почти половины — ИИС, у каждого пятого — вклад, у каждого десятого — программа долгосрочных сбережений (ПДС). Они также активно пользуются картами для оплаты покупок и услуг.

Около 14% открывших счета в цифровых рублях в первые недели после запуска живут в столице. В топ-5 также вошли жители крупных городов — Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска.