В Пскове установили мемориальную доску Антонину Ладинскому

Сегодня в школе №1 имени Леона Поземского в Пскове установили мемориальную доску русскому писателю, автору исторических романов Антонину Ладинскому, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Школа №1 города Пскова – это бывшая мужская гимназия, которую до революции закончили помимо сотен других выпускников пятеро совершенно выдающихся – писатель Вениамин Каверин, всемирно известный филолог и один из основателей формальной школы Юрий Тынянов, академики Исаак Кикоин и Август Летавет и эпидемиолог Лев Зильбер. Антонин Ладинский учился в этой школе с 1906 по 1915 год.

Антонин Ладинский (1896–1961) — русский поэт, прозаик и переводчик, автор исторических романов. Родился в деревне Общее Поле Порховского уезда (ныне Дновский район Псковской области). Учился в Псковской мужской гимназии. Воевал в Первой мировой войне, на Гражданской — в армии Деникина, был тяжело ранен под Харьковом. Эмигрировал через Египет во Францию, где провёл около 30 лет. Работал на обойной фабрике, маляром, заведовал телефонным бюро. В эмиграции опубликовал пять поэтических сборников: «Чёрное и голубое» (1931), «Северное сердце» (1932), «Пять чувств» (1935), «Стихи о Европе» (1937), «Роза и чума» (1950). Сотрудничал с прогрессивной печатью, помогал корреспондентам «Правды». В 1950 году выслан из Франции, несколько лет жил в Дрездене.

В 1955 году вернулся в СССР. В Москве полностью посвятил себя литературе. Известность пришла в 1959 году после романа «Когда пал Херсонес». Принят в Союз писателей СССР. Автор исторической трилогии о Киевской Руси: «Когда пал Херсонес», «Анна Ярославна — королева Франции», «Последний путь Владимира Мономаха» (опубликован посмертно в 1966 году).

Летом 1960 года побывал в Дно и деревне Скугры, где родился. Умер 4 июня 1961 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.