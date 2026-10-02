Медведи атакуют: Россия переживает всплеск нападений - кто следующий?

Медведь в лесу — это совсем не плюшевая игрушка и даже не обитатель зоопарка, в клетку которого руки тоже лучше не просовывать. Встреча с диким зверем — это смертельная опасность. Вопреки распространенному мифу, медведь атакует не только из-за того, что его разбудили или ранили: иногда человек для него — просто еда. И, к сожалению, в этом году в России наблюдается резкий рост числа погибших от зубов и когтей хищника.

В Псковской области случаев нападения медведей на людей не было. Но животных все чаще видят на окраинах деревень и проселочных дорогах. Почему их тянет к людям, насколько они опасны, что делать при столкновении с ними и какие меры в регионе принимаются, чтобы снизить риск таких встреч, узнала Псковская Лента Новостей.

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Как в фильме «Выживший»

2026 год в России стал аномальным по числу жертв бурого медведя. По данным на конец сентября, это уже 22 человека — показатель больше, чем за все предыдущие годы (в 2024 году было 8 погибших, в 2025-м — 7). Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Красноярском крае - 7 человек (там после гибели людей отстрелили более 700 медведей). Также жертвы были в Иркутской и Томской областях, Бурятии и на Камчатке, а также в Хабаровском крае, Вологодской области, Республике Алтай и Туве.

Ситуация наиболее остра в Сибири и на Дальнем Востоке, особенно в сельской местности и на окраинах городов. Так, в селе Вознесенка Красноярского края медведь загрыз женщину во дворе её дома, а в самом Красноярске из-за активности медведей для туристов была закрыта Торгашинская лестница - самая длинная в стране. Национальный парк «Красноярские Столбы» тоже временно приостановил работу из-за выхода медведей. На Камчатке зверь напал на 84-летнюю пенсионерку на территории школы, а также убил мужчину, собиравшего клюкву в тундре.

В Бурятии из-за появления медведей в черте города Закаменск, учебные заведения были переведены на дистанционное обучение. А на Алтае медведь похитил туристку прямо из палатки. Как сообщают СМИ, хищник ночью атаковал туристов в районе Телецкого озера. Он вытащил 29-летнюю девушку из-под разорванного тента и на глазах её жениха унес в лес. Отбить её не удалось.

Нападения хищников на людей были зафиксированы как минимум в 11 регионах России, в том числе и в соседней с нами Новгородской области. Там от агрессии животных пострадал охотник и грибник. Оба мужчины сумели спастись, но получили серьезные травмы конечностей.

Супруга одного из пострадавших рассказала, что ее муж отбивался от медведицы, лежа на спине, стрелял светошумовыми патронами из сигнального устройства, но ничего не помогало. «Медведица все равно нападала, по его словам, как в фильме "Выживший". Сопротивляться у него уже не было сил. Муж подумал, что пришел конец и начал вслух читать "Отче наш". Говорит, что после этого медведица резко отскочила и убежала. А он самостоятельно смог доехать до ближайшей больницы, где потерял сознание», - цитирует женщину одно из федеральных изданий.

«Постоял, посмотрел и ушёл»

«В Псковской области случаев нападения медведей на людей и домашних животных не было. Максимум - ломали заборы, деревья, уносили ульи», - сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Псковской области Андрей Горкунов.

По его словам, в регионе последние 20 лет случаев гибели людей от медведей не было. Но в этом году они стали активнее приближаться к людям. «Как правило, животные выходят в малозаселённые пункты, хутора, где 1-2 дома остались - и те заброшенные, а также на пасеки на окраинах деревень с целью добычи меда. На пасеки они всегда ходили, ходят и ходить будут», - сказал замминистра.

Однако в этом году жители бьют тревогу — следы присутствия медведей часто встречаются в лесу. «В этом году следы их повсеместно. Помета очень много, а также поцарапанных разодранных деревьев», - рассказала псковская грибница Юлия Алексеева-Романова.

За грибами в лес девушка ходит, но очень опасается встретить хищника, особенно медведицу с медвежатами. «В этом случае, я думаю, ничего не поможет», - сказала она.

Несколько лет назад у Юлии с мужем уже был опыт встречи с медведем, но тогда им повезло, считает она: «Он постоял, посмотрел на нас и ушёл».

Андрей Горкунов сообщил, что медведи были замечены практически во всех муниципальных округах. И поскольку «характер» этих животных не зависит от среды обитания, опасаться встречи с ними стоит. «И у нас, и в Сибири обитает бурый медведь — это один и тот же вид. Встреча с любым медведем представляет собой фактическую угрозу жизни и здоровью человека», - пояснил он.

Шуметь в лесу

Если встреча все-таки случилась, что делать? По словам замминистра, есть два варианта развития сценария. Если медведь не проявляет любопытства, нужно просто тихонько уйти. Если медведь проявляет любопытство, то ни в коем не убегать. «Убегать или пытаться залезть на дерево — бесполезно. У медведя очень хорошие слух и обоняние. Вы от него не убежите: ни от молодого, ни от старого, ни даже от травмированного. Если он обратил внимание на вас, то можно попытаться отпугнуть его шумом, криками. Но тут опять здесь два варианта: он либо испугается, либо проявит еще больше любопытства и может стать агрессивней», - сказал Андрей Горкунов.

По словам замминистра, в лесу в принципе лучше вести себя шумно. Тем более, в этом году «безопасных» мест в Псковской области нет. Медведь обитает на всей территории региона без исключения. «Численность хищника возросла за последние 10 лет практически в два раза. И он появился даже не в характерных для него районах: Палкинском, Печорском, Пыталовском, Островском», - сообщил он.

Регулирование численности животных поддерживается с помощью охоты. Однако, по словам Андрея Горкунова, сейчас наблюдается тенденция снижения интереса к добыче медведя. «Охота на него достаточно трудоемкая, затратная и сложна сама по себе. Продукция в виде шкур, дериватов (частей тела диких животных — прим.ред.) сейчас практически никому не нужна. Мясо, во-первых, очень специфическое, во-вторых, частенько бывает зараженным трихинеллезом», - пояснил он.

В результате забрано только порядка 40% разрешений на добычу медведя, остальные — не востребованы.

Также численность медведей сокращают, если они регулярно выходят к густонаселенным пунктам. «Если два раза пришел в деревню, где множество людей, собак - его отстреливают. Других вариантов нет. Такие случаи были на территории Куньинского района. В прошлом году пять особей было добыто в рамках регулирования численности», - сообщил он.

Куда обращаться, если в город или в деревню пришел медведь?

В службу 112. В населенном пункте - это полиция, администрация муниципального образования, соответствующее ведомство. «В населенном пункте отстрел с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан – это дело полиции. Охотнодзор там оружие применять не может», - пояснил замминистра.

В этом году в Куньинском муниципальном округе медведей снова замечают — они иногда выходят на дороги между населённых пунктами. Также излюбленное место животных — пасеки и яблоневые сады. «Особенно любят заброшенные сады, где людей поменьше. Ходили слухи, что медведь спал возле мусорного контейнера, но они не подтвердились», - рассказал глава округа Олег Лебедев.

По его словам, в случае появления хищников администрация округа обращается к охотникам, которые пытаются отпугивать их, чтобы уходили из населённых пунктов. «Катастрофической проблемы, в принципе, нету. Но чувствуется, что численность медведей растет. Поэтому было увеличено количество лицензий на добычу медведя, спасибо министерству природных ресурсов и экологии. Соответственно, охотники их отрабатывали», - сказал глава муниципального округа.

Корма много - конфликтов нет

Хочется надеяться, что Псковскую область печальная общероссийская статистика не коснется. «В нашем регионе не было крупных лесных пожаров и рубок, и в этом году нет проблем с кормами», - пояснил директор Полистовского заповедника Николай Кораблев.

В самом заповеднике, по словам директора, согласно данным фотоловушек, пиковая численность - порядка 8 особей, в том числе, три медвежонка. «Но они не резиденты заповедника, их индивидуальные участки - сотни километров. То есть, медвежья группировка очень небольшая. Конфликтных особей у нас нет, кроме того в этом году большой урожай дикоросов: ягоды, яблоки, орехи, желуди. Медведицы с медвежатами могут охотиться на других животных», - пояснил он.

По словам Николая Кораблева, достоверно посчитать численность медведя в настоящее время довольно сложно - надежных методик нет. «В мире сейчас используют «метод случайных столкновений», который позволяет понять по фотоловушкам, какова плотность вида. Заповедник участвует в проекте создания сети фотоловушек для учета животных и влияния на их численность людей: жителей, туристов, сотрудников заповедника. Надеемся, что в результате реализации этого проекта у нас будут точные данные по численности медведя», - сказал он.

Что касается причин трагических случаев в стране, то эксперты отмечают, что одна из них - нехватка естественного корма. Из-за ранней и сухой весны в ряде сибирских регионов был зафиксирован неурожай ягод, грибов и кедрового ореха. Голодные медведи вынуждены искать альтернативные источники питания перед зимней спячкой.

«А поскольку этот зверь хищник, и он в любой момент может рассматривать как добычу и человека. К людям же они выходят за едой, причем, за легкодоступной едой. Огромнейшая проблема - контейнеры с пищевыми отходами. Для того, чтобы добыть лосенка, надо «поработать», а можно просто прийти в населенный пункт, порыться в мусорном контейнере и там нормально поесть. В наших городах таких случаев не было, а, допустим, в Петропавловск-Камчатский они приходят, чтобы порыться в контейнерах. И в деревнях наших - то же самое. И таких медведей, потерявших страх перед человеком, надо убирать», - подчеркнул Андрей Горкунов.

В отличие от медведей, по досаждавшим в прошлые годы волкам ситуация тревоги не вызывает, хотя случаи нападения на домашних животных все же фиксируются. «По волкам регулярно добыча идет, и на человека они не нападают. Волк - очень осторожный и не такой наглый, как медведь», - сказал заместитель министра.

Несмотря на отсутствие случаев нападений, в Псковской области медведи всё активнее приближаются к деревням, пасекам и садам. Поэтому проблема требует комплексного подхода: контроля численности, ограничения доступа хищников к пищевым отходам и информирования жителей о правилах безопасности.

Светлана Синцова