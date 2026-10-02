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КНИТУ завершил пилот платформы DION: качество и стабильность звонков в вузе выросли на 30%

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Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) завершил пилотное использование платформы корпоративных коммуникаций DION от ИТ-холдинга Т1. В рамках проекта вуз перенес на нее работу, которая раньше велась в Microsoft Teams. Сейчас платформой пользуются сотрудники вуза, в 2027 году запланировано расширение аудитории до трех тысяч человек, в том числе для связи между подразделениями, расположенными в разных корпусах и городах. В дальнейшем запланирован полноценный переход на платформу всего вуза, с подключением 20 тысяч студентов.

За первые три недели использования DION удалось закрыть основные сценарии взаимодействия внутри вуза — рабочие чаты, видеоконференции и календарь. При выборе платформы университет уделял особое внимание стабильности видеосвязи, качеству сигнала, простоте использования и возможности одновременно подключать большое количество участников. По итогам пилота пользователи ВУЗа положительно оценили работу DION и его функций для ежедневного общения. По предварительным оценкам, качество и стабильность звонков после перехода на него выросли на 30%.

В 2027 году КНИТУ планирует распространить использование DION на весь образовательный процесс. В первом квартале 2027 года режим вебинара также предполагается интегрировать с электронным расписанием университета, чтобы упростить запуск онлайн-мероприятий для преподавателей и студентов.

«Для нас было важно получить простой и надежный инструмент для повседневного общения, который можно быстро масштабировать на большую аудиторию. Первый этап показал, что DION позволяет закрыть основные сценарии внутреннего взаимодействия и использовать единую среду для коммуникации сотрудников разных подразделений. Теперь мы планируем расширять использование платформы и постепенно подключать к ней образовательные сценарии», — прокомментировал директор по цифровым технологиям и административным сервисам КНИТУ Юрий Беркман.

«Для университетов особенно важно, чтобы единая цифровая среда могла масштабироваться вместе с задачами организации — от повседневного рабочего взаимодействия до образовательных мероприятий с большой аудиторией. Облачный формат DION позволяет запускать коммуникационные сервисы без сложного развертывания собственной инфраструктуры. Опыт КНИТУ показывает, как после успешного пилотирования платформа может постепенно расширяться на новые сценарии использования — в том числе на работу со студентами и проведение учебных мероприятий», — отметил бизнес-лидер платформы DION, ИТ-холдинг Т1 Дмитрий Денисов.

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