55% псковичей готовы переехать в другой регион ради карьеры – опрос

Каждый пятый (22%) не раздумывая согласится покинуть родной город ради карьеры, еще более половины (55%) псковичей пойдут на переезд, только если предполагается значительный карьерный «апгрейд», а 2% хотя и готовы сменить место жительства, но крайне неохотно. При этом почти каждый пятый (19%) приложит все усилия, чтобы отказаться от подобной авантюры, а еще 3% и вовсе уволятся с работы после таких предложений от начальства. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы Ренессанс Страхование (MOEX:RENI) по результатам опроса работающих россиян, в том числе жителей Псковской области.

Главным фактором, который мог бы стать причиной решения о переезде, оказалось повышение зарплаты. Его выбрало подавляющее большинство (86%) респондентов. В топ-5 также вошли более комфортная городская среда (56%), более дешевое жилье (52%), возможность принять участие в проекте, интересном с профессиональной точки зрения (43%), а также приятный климат (40%).

Чаще других согласиться на переезд без лишних раздумий готовы зумеры — свыше четверти респондентов в возрасте от 18 до 24 лет выбрали этот вариант ответа (28%). Среди миллениалов этот вариант ответа выбрал каждый пятый (20%), а среди респондентов старше 45 лет — 22%.

Участники опроса также назвали причины, которые сильнее всего удерживают их от переезда в другой город или регион. Главным сдерживающим фактором стало наличие собственного жилья, к которому привязаны 58% опрошенных, а четверть (25%) не хотят покидать привычную для них городскую инфраструктуру — школы, в которые ходят дети, знакомые больницы и другие учреждения. Еще 34% не желают менять привычный круг общения и терять социальные связи, 8% удерживает возможность зарабатывать так же, как в столице, а по 6% — возможность работать удаленно на столичную компанию и карьерные возможности в родном регионе.