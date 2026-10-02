Избирком Псковской области проводит опрос об итогах выборов

Избирательная комиссия Псковской области проводит социологическое исследование по итогам прошедших в регионе избирательных кампаний.

Изображение: Избирательная комиссия Псковской области

«Мы хотим узнать ваше мнение о том, как прошли выборы. Ваша обратная связь поможет нам сделать избирательный процесс ещё более удобным, современным и прозрачным Предлагаем присоединиться и ответить на вопросы анкеты», - отметили в Избиркоме.

Жителям предлагают поделиться мнением о том, как прошли выборы, и оценить организацию избирательного процесса. Анкета анонимная, ее заполнение займет не более пяти минут.

Опрос продлится до 9 октября 2026 года включительно. Пройти анкетирование можно по ссылке.