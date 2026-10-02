Михаил Ведерников продегустировал монастырскую продукцию на фестивале «Архондарик»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников продегустировал продукцию монастырей, представленную на фестивале «Архондарик» в Печорах сегодня, 2 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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На монастырских подворьях главе региона рассказали о представленной продукции и истории ее производства. Михаил Ведерников попробовал сыры, хлеб, выпечку, блюда и другие продукты, которые привезли участники фестиваля.

В частности, губернатор ознакомился с продукцией Псково-Печерского и Снетогорского монастырей, Свято-Елисаветинского монастыря, Свято-Троицкого Творожковского женского монастыря, Даниловского Казанского женского монастыря и Арсеньевской монашеской общины.

Представители монастырей рассказали Михаилу Ведерникову об особенностях производства и традициях приготовления продукции.