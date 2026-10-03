Михаил Мишустин: железнодорожную ветку от Невеля к портам северо-запада РФ расширят

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли решение расширить перечень приоритетных инфраструктурных проектов. В список вошло расширение железнодорожного перегона от Невеля (Псковская область) к Гатчине (Ленинградская область) и далее к портам северо-запада России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.
Как заметил российский премьер, «одновременно с реализацией таких инфраструктурных инициатив важно ускорить внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска».
Комплексный подход, подчеркнул Михаил Мишустин, поможет «увеличить пропускную способность действующих маршрутов и, соответственно, объемы грузоперевозок», пишет ТАСС.