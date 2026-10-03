 
Общество

Михаил Мишустин: железнодорожную ветку от Невеля к портам северо-запада РФ расширят

0

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли решение расширить перечень приоритетных инфраструктурных проектов. В список вошло расширение железнодорожного перегона от Невеля (Псковская область) к Гатчине (Ленинградская область) и далее к портам северо-запада России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

«Мы приняли совместное решение актуализировать перечень приоритетных интеграционных проектов в этой сфере, в том числе дополнили его новым маршрутом - по развитию участка железной дороги от Невеля до Гатчины и далее - до морских портов на северо-западе России», - сообщил Михаил Мишустин.

Как заметил российский премьер, «одновременно с реализацией таких инфраструктурных инициатив важно ускорить внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска».

Комплексный подход, подчеркнул Михаил Мишустин, поможет «увеличить пропускную способность действующих маршрутов и, соответственно, объемы грузоперевозок», пишет ТАСС.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026