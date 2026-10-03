Борис Листов: Псковская область стала гастрономическим открытием для миллионов туристов

Псковская область стала настоящим гастрономическим открытием для миллионов туристов. Такое мнение высказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов в рамках посещения первого дня фестиваля монастырской кухни «Архондарик» в Печорах вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Импровизированные монастырские подворья расположились на центральной площади города, в непосредственной близости к Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю. Здесь представили аутентичные блюда обителей из Республик Карелия и Татарстан, Хабаровского и Ставропольского краев, Ленинградской и Псковской областей, а также Республики Беларусь.

Михаил Ведерников и Борис Листов прошли по площадкам фестиваля. Вместе с ними мероприятие посетили председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, митрополит Псковский и Порховский Матфей и другие официальные лица.

Гости ознакомились с подворьями – каждое своим внешним убранством и внутренним наполнением рассказывает об истории и укладе жизни обители, о буднях священнослужителей и послушников, о традициях, заложенных основателями монастырей, главных святынях. Здесь же представлена духовная литература и иконы. Отдельное внимание уделено продуктам питания, которые изготавливают в монастырях служители церкви. Каждое подворье также готово угостить посетителей фестиваля своими авторскими блюдами, рецепты которых держатся в тайне.

Официальные лица посетили торговые и ремесленные ряды псковских фермеров. Губернатор пообщался с предпринимателями, поинтересовался их успехами в сборе урожая, в том числе и у переселенцев из-за рубежа. Михаил Ведерников обратил внимание, что эта отрасль для региона является приоритетной, напомнил об имеющихся инструментах развития и поддержки, выразил готовность Правительства области оказывать помощь хозяйствам разных уровней.

Борис Листов, в свою очередь, обратил внимание, что наряду с развитием производств фермерам необходимо обязательно развивать и собственные бренды.

В ходе знакомства с «Архондариком» гости зашли в лекторий, где сегодня звучали разговоры об истории пряных трав и изготовлении монастырского хлеба. Ранее здесь прошел и мастер-класс, на котором каждый желающий смог сделать свой осенний венок гостеприимства.

В общении с журналистами Михаил Ведерников рассказал, что идея проведения фестиваля родилась в команде правительства Псковской области.

Глава РСХБ Борис Листов отметил, что у Псковской области должен появиться узнаваемый территориальный бренд, который нужно продвигать и в России, и за ее пределами. «Для этого есть вся основа: более четырех тысяч объектов культурного и духовного наследия, богатая история и локальные фермерские продукты высокого качества. Одним из составляющих может быть монастырская кухня. Это не просто ниша, а точка роста. Каждый рубль, вложенный в туризм, приносит четыре рубля совокупного дохода в смежных отраслях - торговле, общественном питании, сфере услуг», - отметил он.

По его словам, фестиваль «Архондарик» уже собирает гостей из разных регионов России, и важно превратить его из отдельного события в полноценный туристический продукт: объединить маршруты по монастырям и храмам, локальную гастрономию и фермерские продукты, ярмарки и другие форматы агротуризма.

Банк оказывает поддержку всем ключевым событийным мероприятиям области - это также фестиваль «Псковские каникулы», фестиваль яблок и традиционных напитков «Лешуга», эногастрономическая ярмарка «Виноград», при поддержке банка даже создали «Гастрономический гид "Своё". Псковская область» - первый системный путеводитель по локальной кухне.

«Так что готовы и дальше поддерживать все мероприятия, чтобы Псковская область стала настоящим гастрономическим открытием для миллионов туристов», - заключил Борис Листов.

Добавим, в этот день многочисленные гости фестиваля «Архондарик» могли принять участие в ряде кулинарных практикумов. Первый фестивальный вечер украсили выступления Заслуженного коллектива народного творчества «Псковский русский народный хор», а также музыкальных групп «Красивая» и «Родная речь».

Фестиваль продлится до 4 октября включительно. Ожидается насыщенная гастрономическая, познавательная, творческая и музыкальная программы. Проведение фестиваля стало возможным благодаря победе проекта муниципалитета «Печоры — колыбель православия» во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», а также поддержке Россельхозбанка.