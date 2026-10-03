Псковские полицейские обеспечивают охрану общественного порядка на фестивале монастырской кухни в Печорах

Псковские полицейские обеспечивают охрану общественного порядка на первом в России фестивале монастырской кухни «Архондарик» в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В центре города представлены тематические площадки 13 монастырей из России и Белоруссии. Перед началом мероприятий сотрудники полиции провели комплексные проверки мест проведения фестиваля и прилегающих территорий.

Полицейские, руководствуясь законодательством, предпринимают все необходимые меры для того, чтобы мероприятие прошло без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке.

Напомним, фестиваль проходит в Печорах с 2 по 4 октября.

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