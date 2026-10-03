 
Общество

Псковские полицейские обеспечивают охрану общественного порядка на фестивале монастырской кухни в Печорах

0

Псковские полицейские обеспечивают охрану общественного порядка на первом в России фестивале монастырской кухни «Архондарик» в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В центре города представлены тематические площадки 13 монастырей из России и Белоруссии. Перед началом мероприятий сотрудники полиции провели комплексные проверки мест проведения фестиваля и прилегающих территорий. 

 

Полицейские, руководствуясь  законодательством, предпринимают все необходимые меры для того, чтобы мероприятие прошло без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке.

Напомним, фестиваль проходит в Печорах с 2 по 4 октября.

Генеральный спонсор - Россельхозбанк.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026