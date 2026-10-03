Житель Гдовского округа фиктивно зарегистрировал трех человек

В Гдовском муниципальном округе полиция выявила нарушения миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, ранее не судимый местный житель 1966 года рождения осуществил фиктивную регистрацию граждан без их фактического пребывания по месту регистрации. Так, в июне 2023 года он зарегистрировал гражданина 1998 года рождения, в октябре 2023 года — гражданка 1978 года рождения, а в апреле прошлого года — гражданин 1962 года рождения.

Материалы проверки находятся в отделе дознания.