Директор Псковского политехнического колледжа приняла участие в программе «Сто к одному» 

Директор Псковского политехнического колледжа Александра Степанова приняла участие в программе «Сто к одному» на канале «Россия 1».

Александра Степанова — директор Псковского политехнического колледжа и победитель регионального этапа конкурса «Мастер года» в 2025 году.

«Сто к одному» — программа на канале «Россия 1», которая состоит из пяти раундов: «Простая игра», «Двойная игра», «Тройная игра», «Игра наоборот» и «Большая игра».

В программе приняли участие победители и призеры Всероссийского конкурса педагогических работников СПО «Мастер года», который проводится при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Александра Степанова играла за команду «Мастера» против команды «Наставники».

По итогам четырех раундов команда «Мастера» вышла в финальный этап программы.