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Директор Псковского политехнического колледжа приняла участие в программе «Сто к одному» 

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Директор Псковского политехнического колледжа Александра Степанова приняла участие в программе «Сто к одному» на канале «Россия 1». 

Александра Степанова — директор Псковского политехнического колледжа и победитель регионального этапа конкурса «Мастер года» в 2025 году. 

«Сто к одному» — программа на канале «Россия 1», которая состоит из пяти раундов: «Простая игра», «Двойная игра», «Тройная игра», «Игра наоборот» и «Большая игра». 

В программе приняли участие победители и призеры Всероссийского конкурса педагогических работников СПО «Мастер года», который проводится при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Александра Степанова играла за команду «Мастера» против команды «Наставники». 

По итогам четырех раундов команда «Мастера» вышла в финальный этап программы.

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