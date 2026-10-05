«Цифровизация для всех и для каждого»: Искусственный интеллект в диагностике и лечении онкозаболеваний

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Цифровизация для всех и для каждого», в которой мы говорим про поддержку цифровой сферы в нашем регионе и про доступность для граждан услуг, предоставляемых через онлайн-сервисы и «Госуслуги».

Сегодняшний гость студии - главный врач Псковского клинического онкологического диспансера Александр Юров. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним об использовании искусственного интеллекта в диагностике и лечении онкозаболеваний.

Темы выпуска: Как главврач онкодиспансера в целом относится к применению ИИ в медицине? Какие задачи с его помощью можно решать, а какие нет? Как давно ИИ применяется в псковском онкодиспансере и чем помогает в работе по спасению пациентов от рака? Чье мнение главенствует – врача или ИИ? Есть ли риски перекладывания ответственности на ИИ в случае неверного диагноза?