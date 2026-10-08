«Налоговый кэшбэк» для семей с детьми: кому вернут часть НДФЛ и как оформить выплату

С этого года в России начала действовать новая мера поддержки семей с детьми — ежегодная семейная выплата, которую называют «налоговым кэшбэком». Семьи с двумя и более детьми получили право вернуть часть уплаченного НДФЛ. О том, каким семьям полагается льгота, как рассчитывается размер выплаты и какие документы необходимы для ее получения, узнала Псковская Лента Новостей.

Налог по пониженной ставке

Название новой меры поддержки семей с детьми говорит само за себя — это выплата для работающих родителей двух и более детей. Как пояснили в Отделении СФР по Псковской области, в отличие от единого пособия, которое назначается семьям с невысоким доходом вне зависимости от занятости родителей, эта выплата адресована именно тем, кто работает и платит НДФЛ.

Обязательное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума в регионе проживания.

«Механизм прост: государство возвращает родителям часть уплаченного налога на доходы физических лиц. А именно — разницу между расчётной суммой НДФЛ (по ставке 13% или 15% для высоких доходов) и суммой, исчисленной по льготной ставке 6%. Например, родитель заплатил налог по ставке 13%, а государство пересчитает его так, как будто он платил 6%. Разницу в 7% ему вернут. Получится, что семья заплатит налог по пониженной ставке 6%», — пояснил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Приём заявлений осуществлялся с 1 июня по 30 сентября. За это время выплату оформили более 7 тысяч псковских родителей. Средний её размер в Псковской области составил 30 тысяч рублей. «Новая выплата — реальная прибавка к семейному бюджету. Мы сделали процесс максимально простым, чтобы каждый работающий родитель мог быстро получить эти деньги без лишних справок и очередей. Обращаться за выплатой можно ежегодно, подавая заявление», - отметил Дмитрий Яковлев.

По информации министерства труда и социальной защиты РФ, в 2026 году более 1,5 млн родителей получили семейную налоговую выплату. В этих семьях воспитываются свыше 3,4 млн детей.

Кто может претендовать на выплату?

В Отделении СФР по Псковской области пояснили, что право на выплату имеют родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двоих и более детей в возрасте до 18 лет. Если ребёнок учится очно, возрастная планка повышается до 23 лет. При этом заявитель и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны. Обязательное условие — уплата НДФЛ с доходов в году, предшествующем году обращения.

Право на выплату отсутствует, если единственным доходом гражданина были поступления от самозанятости или предпринимательской деятельности на специальных налоговых режимах (упрощёнка, патент и другие) без уплаты НДФЛ.

Также в выплате откажут:

должникам по алиментам;

лишённым родительских прав или ограниченным в них;

родителям, имеющим только одного ребёнка;

гражданам, чей среднедушевой доход семьи превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе.

В Отделении СФР по Псковской области разъяснили, как оценивается нуждаемость семьи: «Расчётный период — это календарный год, предшествующий году подачи заявления. То есть в 2026 году оценивались доходы семьи за 2025 год. Формула такая: общая сумма доходов семьи за год делится на 12 месяцев и на количество её членов. При расчёте среднедушевого дохода учитываются не только зарплата, но и доходы от предпринимательской деятельности, продажи имущества, пенсии, пособия, дивиденды, проценты по вкладам, алименты и другие поступления».

Размер выплаты для каждого родителя индивидуален, так как рассчитывается исходя из суммы НДФЛ, уплаченной именно с его доходов.

Пример расчёта : Возьмём псковскую семью из четырёх человек: мама, папа и двое детей. Оба родителя в 2025 году получали зарплату по 30 000 рублей в месяц, других доходов не было. Считаем среднедушевой доход: (30 000 + 30 000) × 12 месяцев = 720 000 рублей в год. Делим на 12 месяцев — получаем 60 000 рублей в месяц на всю семью. Если распределить этот доход на 4 человека, выходит по 15 000 рублей на каждого члена семьи в месяц. Полуторакратная величина прожиточного минимума на душу населения в 2025 году в Псковской области — 26 334 рубля. Полученный результат — 15 000 рублей — меньше этой суммы. Значит, семья соответствует критерию по доходу и могла претендовать на выплату.

ВАЖНО! При назначении выплаты проводится комплексная оценка имущества семьи по тем же правилам, что и для единого пособия. Учитывается как недвижимое, так и движимое имущество: квартиры, дома, земельные участки, автомобили, мотоциклы, гаражные боксы и другую технику. Например, допускается одна квартира, или две и более, если это семья из пяти и более человек и жилая площадь не превышает 24 квадратных метра на одного члена семьи. Один автомобиль на семью — это норма. Два автомобиля или наличие дорогой техники могут стать основанием для отказа.

«Эти критерии введены для того, чтобы поддержка была адресована действительно нуждающимся, а не тем, чьё имущество явно превышает базовые потребности», — пояснил Дмитрий Яковлев.

Нюансы и подробности

Законодательство не устанавливает ограничений на получение «налогового кэшбэка» по минимальному количеству отработанных месяцев. Если в 2026 году у родителя были доходы, с которых уплачен НДФЛ, пусть даже за несколько месяцев, он имеет право на выплату. «Её размер будет рассчитан исходя из фактически уплаченной суммы налога. А вот если женщина в 2026 году вообще не работала — например, находилась в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребёнком — права на выплату в 2027 году у неё нет», - пояснил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области.

Правила не содержат условий об обязательности регистрации брака. С кем именно проживают дети, значения не имеет. Главное, чтобы у отца было двое и более детей, он уплатил НДФЛ в расчётном году, у него не было задолженности по алиментам, и его семья соответствовала критериям по доходам и имуществу. При разводе доходы бывшей супруги не учитываются — только доходы отца и его детей.

Если отец детей — иностранец, выплату матери одобрят, если она и дети являются гражданами России и постоянно проживают в стране, при соблюдении всех остальных условий.

Подать заявление на выплату могут оба родителя, если они работали в 2026 году и платили НДФЛ. Мама получит свой возврат, папа — свой.

Также нет препятствий для получения пособия, если человек работает у нескольких работодателей. Для расчёта будет учтена общая сумма НДФЛ, уплаченная с доходов заявителя. Заявление подаётся одно — все данные поступят в Отделение СФР в рамках межведомственного взаимодействия.

Законодательство не ограничивает и работающих пенсионеров в этом праве. Если родитель-пенсионер с двумя детьми в 2025 году имел доходы, с которых уплачивался НДФЛ, и соблюдены прочие условия, он мог претендовать на выплату.

Также «налоговый кэшбэк» можно одновременно с единым пособием. «Эта выплата не отменяет и не заменяет другие пособия. Родители могут получать и единое пособие, и новую семейную выплату, и любые другие меры поддержки одновременно — главное, чтобы по каждой соблюдались условия назначения», - сообщил Дмитрий Яковлев.

«Деньги лишними не бывают»

Псковичи, которым выплату одобрили, отмечают, что деньги пришли очень кстати, особенно в период сборов в школу или других крупных трат. «Собрать двоих детей в школу достаточно накладно в наше время. А тут не нужно ломать голову», - отметила одна из мам.

Еще одна псковичка отметила, что выплата примерно равнялась ее зарплате, что стало приятной неожиданностью.

Многие также отмечали удобство оформления «кэшбэка». «Я подала заявление на выплату через „Госуслуги“. Все заняло пять минут. Одобрили в течение двух дней»,- рассказала женщина.

Получатели льготы отмечали, что «деньги лишними не бывают», но при этом добавляли, что при нынешних ценах помощь незначительная. ««Коммуналка, продукты, одежда детям — всё дорожает быстрее любых кэшбэков», — поделились мнением горожане.

Один раз в год

Если семья не подала заявление до 1 октября, обратиться за выплатой можно будет в следующем году — с 1 июня по 1 октября 2027 года. Право на выплату привязано к календарному году: заявление подаётся один раз в год за доходы предыдущего года. Поэтому пропуск срока в 2026 году означает, что оформить выплату за 2025 год уже не получится, но можно будет подать заявление в 2027 году — за доходы 2026 года.

«Заявление на назначение выплаты подаётся в период с 1 июня по 1 октября 2027 года. Сделать это можно тремя способами: онлайн через портал «Госуслуги», лично в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по Псковской области», - отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области.

При личном обращении в клиентскую службу или МФЦ понадобится паспорт и документы, подтверждающие рождение детей и семейное положение. Однако справки о доходах с работы приносить не нужно — Отделение СФР самостоятельно запросит сведения о зарплате и уплаченном НДФЛ в рамках межведомственного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.

Дополнительные документы могут понадобиться только в отдельных случаях, и об этом заявителя уведомят индивидуально. Например, если ребёнок старше 18 лет учится очно, потребуется справка из учебного заведения.

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Задайте их специалистам по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01. Также работники Отделения СФР по Псковской области оперативно отвечают на обращения в личных сообщениях на официальных страницах «ВКонтакте» и «Одноклассниках».