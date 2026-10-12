Педагог: Цифровая среда может дополнять игры и творчество детей

Спор о том, вредны ли гаджеты для детей, давно уступил место другому вопросу — как отличить полезное взаимодействие с экраном от пустой траты времени. Ответ кроется не в самом устройстве, а в том, что происходит после его выключения.

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Вопрос о том, как вписать электронные устройства в жизнь подрастающего поколения, не навредив естественному ходу развития, волнует сегодня каждого вдумчивого родителя и педагога. Ответ кроется не в отказе от технологий и не в их бездумном культивировании, а в поиске разумного союза, где цифровой инструмент служит продолжением, а не подменой живого опыта. Амбассадор сообщества «Цифровые учителя России», эксперт педагогической конференции Фоксфорда и Алгоритмики «Как учить детей будущего» Елена Староверова отметила, что цифровая среда может дополнять традиционные игры, творчество и живое общение, не вытесняя их, но только при одном условии: если она работает в связке с реальностью. Технология должна быть продолжением, а не заменой реальной жизни.

«Сначала дети лепят животных из пластилина или рисуют, а затем с помощью планшета "оживляют" их в нейросетях. Или изучение природы через интерактивную энциклопедию, которая дополняет прогулку в парке, а не заменяет её. Технология должна быть мостиком к живому общению, обсуждению. Если после занятия за планшетом у ребенка появляются вопросы к взрослому, желание обсудить увиденное или сделать что-то руками — вы на правильном пути», — прокомментировала Елена Староверова.

Главный критерий правильного использования любых устройств — это то, что происходит после выключения экрана. Если гаджет рождает новые вопросы, подталкивает к творчеству, общению и исследованию реального мира, значит, он занял своё достойное место. Если же после него не остаётся ничего, кроме желания снова уставиться в монитор, стоит задуматься: не превратился ли помощник в поводыря, ведущего ребёнка в сторону от подлинной жизни, пишет RuNews24.ru .