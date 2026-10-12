Сокровища под ногами: правила металлопоиска в России

Найти клад — это, наверное, мечта каждого ребенка. Но у многих тяга к кладоискательству не проходит и во взрослой жизни. Что происходит с этой романтикой сегодня? С одной стороны, технический прогресс сделал мечту доступнее: мощные металлоискатели, GPS, дроны и спутниковые снимки позволяют заглянуть под землю там, где раньше это казалось невозможным. Интернет объединил одиночек в огромные сообщества, где делятся находками и историями. С другой стороны, «черные копатели» оказались в серой зоне закона. В России законодательство ужесточается: любой предмет, представляющий историческую ценность, автоматически принадлежит государству, и риск получить срок за поднятый из земли старинный крест или монету становится вполне реальным.

О том, как за несколько десятков лет изменилась ответственность за металлопоиск, что сегодня в России в этой сфере законно, а что нет, и как проблему повреждения памятников «черными копателями» пытаются решить археологи, узнала Псковская Лента Новостей.

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Как известно, нелегальный металлопоиск в России прошел путь от безнаказанного увлечения до уголовного преступления. Сегодня за поиск археологических предметов без разрешения можно получить не только штраф, но и реальный срок.



В 1990-е годы нелегальные раскопки начали носить массовый характер. Этому способствовали ослабление государственного контроля и появление доступных металлодетекторов. При этом специальных норм, прямо запрещающих поиск археологических предметов с помощью металлоискателей, не существовало. Уголовный кодекс РФ 1996 года содержал лишь статью 243 об уничтожении или повреждении памятников, но она не охватывала сам процесс незаконного поиска и изъятия артефактов. На практике для борьбы с «чёрными копателями» пытались использовать статью 164 УК РФ — хищение предметов, имеющих особую ценность. Однако это было малоэффективно: требовалось доказать факт хищения конкретного предмета из конкретного места.



Ситуация начала меняться с принятием Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации». Закон закрепил, что все археологические предметы являются государственной собственностью и подлежат обязательной передаче в государственный музейный фонд. Археологические полевые работы можно проводить исключительно на основании специального разрешения — «открытого листа», выдаваемого министерством культуры РФ. За проведение таких работ без разрешения была введена административная ответственность. Однако штрафы были невысокими, и они не останавливали промысел.



Перелом произошел в 2013 году, когда был принят Федеральный закон № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии». Это стало прямым ответом на катастрофические масштабы «чёрной археологии», когда, по данным МВД, нелегальные раскопки велись на территории 36 регионов страны. В том числе, впервые в России была установлена уголовная ответственность за сам процесс поиска и изъятия археологических предметов без разрешения. Также ужесточились наказания по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) — максимальный срок лишения свободы был увеличен с 5 до 6 лет, а максимальный штраф — с 500 тыс. до 5 млн рублей и была введена статья 7.15.1 КоАП РФ - «Незаконный оборот археологических предметов».

Принятию закона предшествовала острая дискуссия между профессиональным археологическим сообществом и представителями «поискового сообщества», которые утверждали, что закон криминализует хобби более миллиона человек. Государство заняло жесткую позицию: изъятие предметов из культурного слоя уничтожает историческую информацию.

Что законно, а что - нет

«Ключевое понятие — археологические предметы. Это вещи, которые лежат в земле, в культурном слое или под водой и информацию о которых можно получить в основном через раскопки. По закону они принадлежат государству, даже если найдены на частной земле. Копать их можно только по открытому листу — разрешению министерства культуры, которое выдают археологам», - поясняет начальник отделения информации и общественных связей УМВД РФ по Псковской области Антон Морозов.



То есть, законно искать металлоискателем современные потери (монеты, украшения) на пляжах, в парках и полях, вне памятников и культурного слоя, с согласия владельца земли.



Покупать и хранить металлоискатель тоже можно: лицензия не нужна, регистрировать прибор не требуется. «Металлоискатель становится проблемой в трех случаях: им ищут археологические предметы без открытого листа; им ищут на территории или в охранной зоне объекта культурного наследия (курганы, городища, исторические центры); им ищут в местах боев и воинских захоронений. В этих случаях использование металлоискателя ужесточает наказание, а сам прибор конфискуют», - замечает начальник отделения информации и общественных связей.

Антон Морозов также рассказал, что грозит за незаконные раскопки - когда наступает административная, а когда - уголовная ответственность.

«Раскопки без открытого листа, если они не содержат признаков преступления, наказываются по КоАП РФ: часть 1: базовый состав — штраф для граждан 1500–2500 рублей с конфискацией находок и инструментов; часть 3: то же с металлоискателем или землеройной техникой — 2000–2500 рублей с конфискацией находок и самого металлоискателя; часть 2: если по неосторожности поврежден объект археологического наследия — 15 000–300 000 рублей. Отдельно ст. 7.15.1 КоАП наказывает за незаконный оборот археологических предметов — их покупку и продажу», - пояснил полицейский.

Уголовная ответственность по ст. 243.2 УК РФ наступает, когда поиск или изъятие археологических предметов повредили или уничтожили культурный слой. По словам Антона Морозова, это главное отличие от КоАП.

По части 1 ст. 243.2 УК РФ нарушителю грозит штраф до 500 000 рублей, исправительные работы до одного года, принудительные работы до двух лет или лишение свободы до 2 лет;

по части 2 (на территории объекта культурного наследия) — штраф до 700 000 рублей или лишение свободы до 4 лет; по части 3 (с использованием спецсредств, группой лиц или с использованием служебного положения) — штраф до 1 000 000 рублей, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 6 лет. «Металлоискатель считается таким спецсредством, поэтому «чёрных копателей» нередко судят сразу по части 3», - отметил полицейский.

Если вы нашли клад…

Поиск «по войне» на местах сражений опасен вдвойне. Физически — в земле остаются неразорвавшиеся снаряды, мины и гранаты. «Металлоискатель реагирует на них так же, как на другую находку, и такие случаи регулярно заканчиваются гибелью или увечьями», - говорит полицейский.



Есть и юридическая сторона вопроса: по закону «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 поисковые работы на местах боев могут вести только уполномоченные поисковые объединения. Кроме того, хранение найденных боеприпасов, оружия и их частей подпадает под статью 222 УК РФ, взрывчатка — под статью 222.1. Раскопки останков и захоронений квалифицируются как осквернение мест захоронений (ст. 244 УК РФ) или повреждение воинских захоронений (ст. 243.4 УК РФ).

Где же тогда можно копать? На собственном дачном участке — и то, если участок не входит в территорию или охранную зону объекта культурного наследия и в нем нет культурного слоя. Сажать, строить и делать фундамент — обычная законная деятельность. Но право собственности на землю не дает права на археологические предметы. Если участок попадает в зону памятника, земляные работы там ограничены.

«Если вы случайно нашли старинную монету или клад, действует статья 233 ГК РФ. Обычный клад — деньги или ценности без признаков культурной ценности — делится поровну между владельцем земли и тем, кто его нашёл. Если это одно лицо, клад целиком его. Если находка имеет признаки культурной ценности или археологического предмета — старинные монеты почти всегда к ним относятся — её нужно передать государству. О находке сообщают в региональный орган охраны объектов культурного наследия или в полицию. Копать дальше нельзя, место лучше зафиксировать», - рассказал Антон Морозов.



Если оставить находку себе или продать, возможен штраф и конфискация по ст. 7.15.1 КоАП, а по ст. 243.3 УК — ответственность за уклонение от передачи государству предметов особой культурной ценности. Если при этом повреждён культурный слой, может применяться статья уголовного кодекса. «Вознаграждение полагается, если сданный клад содержит культурные ценности: владелец земли и нашедший получают вместе 50% его стоимости, по умолчанию поровну. Если нашедший копал без согласия владельца земли, его доля достаётся владельцу», - сообщил Антон Морозов.

Любовь к истории или лукавство?

У представителей профессионального археологического сообщества взгляд на незаконные раскопки однозначный — они считают это проблемой. При этом, по словам псковского археолога Александра Михайлова, называть людей, занимающихся металлопоиском, «чёрными археологами» некорректно. «Есть специалисты и неспециалисты», - отметил он.



Причем, проблема эта не только российская, и во многих странах мира с «черными копателями» борются. Например, в Швеции ещё в 1990-е металлодетекторы законодательно запретили в гражданском обороте — их могут использовать только государственные органы. В Эстонии более 10 лет назад ввели лицензирование: люди проходят курсы в университетах, получают лицензии на год и сдают мини-отчёты. Если находка обладает исторической, культурной или художественной ценностью, её передают государству. За клад поисковик обязан известить орган охраны памятников и полицию — ему ничего не грозит, а иногда предусмотрена премия.



«В России, поскольку договориться не удалось, пошли по пути ужесточения. Административные штрафы сами по себе невелики — около 2500 рублей, но «сильнее бьет» изъятие предметов и инструментов. Если изъять дорогой детектор, речь может идти о сотнях тысяч рублей. В ряде случаев суды изымают автомобиль, на котором доехали до места поисков»,- рассказал он.

Археолог напомнил и о том, что есть статья УК РФ 243.2 «О повреждении и уничтожении памятников истории культуры» и по ней предусмотрены серьезные наказания. Правда, правоприменение по ней остается точечным.



По словам Александра Михайлова, только в Псковской области археологам известно порядка трех тысяч памятников археологии, а реальное их число примерно вдвое больше. «Обеспечить охрану каждого очень затруднительно. Государство очень трепетно относится к лесным ресурсам, практически везде есть системы видеонаблюдения. В отличие от леса, археологический объект — ресурс невозобновляемый: лес можно вырубить и посадить заново, а разграбленный или уничтоженный памятник восстановить нельзя. Поэтому еще вот такой перекос есть в охране наших богатств», - заметил он.



Поскольку в последние годы законодательство ужесточается, то, по словам археолога, любители металлопоиска стали осторожнее. «Форумы закрываются, находки не выкладывают в открытый доступ так демонстративно, как раньше. Но каждый год мы фиксируем следы работы с детектором на памятниках. В первую очередь страдают древние поселения. Иногда это отдельные так называемые «закопушки», иногда — реальные «раскопы» площадью 20–40 квадратных метров, рядом с которыми нередко остаются горки выброшенной керамики. «Учитывая распространение детекторов, по многим территориям уже много раз прошлись и профессионалы, и дилетанты. И это подстегивает людей искать новые места, где почти никого не было», - заметил археолог.



Есть мнение, что мотив «черных копателей» - это не всегда нажива, а скорее любовь к истории своей земли. Однако Александр Михайлов считает это лукавством. «Человек с прибором втайне надеется найти клад или что-то ценное из драгметалла. Все равно это форма кладоискательства, только на смену лопате пришла серьезная техника», - заметил он.



Например, на юге России, где есть античные древности, скифские памятники, масштабы бывают куда серьёзнее: поля распахивают тракторами, а потом идут люди с приборами. Северо-Запад не может похвастаться «яркой культурой античных полисов Причерноморья», но и там проблема сохраняется.



Археологи тоже применяют металлодетекторы в своей работе. Но эти возможности жестко регламентированы. «Мы можем перед началом работ пройти по участку с прибором, услышать сигналы металла, черного или цветного, чтобы его не упустить. Второй вариант: отвалы культурного слоя на раскопе проходят проверку металлодетектором, потому что несмотря на тщательную переборку, какой-то процент находок в отвале оказывается - это объективная реальность. И третье - работа на полях ратной славы. Например, на поле Куликовской битвы десятки гектар обследованы археологами, но каждая находка и ее местоположение задокументированы», - рассказал он.



Еще один аргумент, чтобы оправдаться - «копатели» говорят, что ходят по давно распаханным полям, где все уже разрушено, и якобы спасают находки. «Это опять же, как минимум, лукавство. Мои коллеги доказали информативность для науки этих распаханных участков. Дело в том, что находка от своего первоначального положения в итоге не очень сильно перемещается. Это было доказано, в том числе экспериментально, на большом объеме данных. Второй момент - изъятые вещи всё равно попадают либо в частные коллекции, либо на перепродажу. Сейчас рынок торговли древностями сохранился, но из-за ужесточения законодательства он ушел в тень», - сказал археолог.

Не наказывать, а просвещать

Проблема не исчезла, а лишь видоизменилась. И главная сложность ее решения — не в отсутствии закона, а в правоприменении.



Если археологи приезжают на уже разграбленный раскоп и пишут заявление в полицию, установить лиц, которые там были, крайне сложно. Это могло произойти несколько дней, месяцев или даже год назад. «Поэтому каждый случай использования уголовной статьи о повреждении памятников археологии очень заметен — это случается нечасто», - отметил Александр Михайлов.



Помимо привлечения к ответственности, есть еще способ минимизировать ущерб от незаконных раскопок — знакомить как можно больше людей со своей работой. Например, в последнее время «черные копатели» почти не приходят на раскоп на поседении «Горожане» в Новосокольническом районе. «Там удалось свести проблему к минимуму благодаря нескольким факторам. Первое: с самого начала наших работ мы рассказывали об этом памятнике, его особенностях, его уникальности, предметах, которые там находим, местным жителям. И среди них сформировалась некая группа людей, которые за этим полем присматривают. Последние года четыре, как минимум, следов работы с металлодетектором на поселении Горожане не встречал. Второй момент: когда мы начали там работать, поле вывели из хозяйственного оборота, и оно заросло кустарником, что технически затрудняет работу с прибором. Матушка-природа нам активно помогает», - рассказал он.



Случается, что знакомство с наукой меняет даже отношение копателей к своему хобби. «Бывает так, что в археологическую экспедицию попадает человек, увлеченный таким занятием. У меня есть такой пример, когда человек, отработав сезон в поле с археологами, понимает: то, чем он занимался прежде - это грабительство, уничтожение нашего культурного наследия. И он меняет отношение к своему увлечению и начинает работать в составе археологической экспедиции. Использует свой навык работы с металлодетектором уже для того, чтобы извлекать артефакты из культурного слоя в ходе проведения археологических исследований», - заметил он.



Таким образом, за несколько десятилетий нелегальные раскопки в России прошли путь от хобби до деятельности, за которую можно понести ответственность, в том числе и уголовную. Однако «промысел» продолжает существовать. И возможно решение проблемы - не только в репрессиях, но и в просвещении: знакомство с наукой, вовлечение любителей в легальные исследования и информирование местных жителей помогают снизить ущерб от «чёрных копателей». Сохранение культурного наследия — невосполнимого ресурса — требует объединения усилий государства, научного сообщества и граждан. Только сочетание правовых механизмов, просветительской работы и вовлечения заинтересованных людей в легальные исследования способно остановить разрушение археологических памятников и сохранить историю для будущих поколений.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

