Более 2500 юных псковичей смогут познакомиться с предприятиями региона в рамках акции «Неделя без турникетов»

В Псковской области вновь стартовала акция, которая помогает школьникам и студентам познакомиться с предприятиями региона и увидеть, как работают люди разных профессий, «Неделя без турникетов». Как сообщил в своем канале в мессенджере Мах депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, в этот раз участие примут 15 предприятий, а познакомиться с их работой смогут, по планам, более 2500 ребят.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Сегодня, 12 октября, акцию открыли в Пскове и Великих Луках. В Пскове участников принимают «Севкабель», АВАР и АДС, в Великих Луках — «Микрон», ЗАО «ЗЭТО», «Реостат», «М-конструктор» и Музей почтовой связи.

Как отметил парламентарий, за каждым предприятием стоят свои технологии, задачи и специалисты. Во время таких встреч ребята могут узнать, как устроено производство, расспросить сотрудников об их работе и понять, какие знания понадобятся в выбранной профессии.





«Считаю особенно важным показывать молодёжи возможности, которые есть в Псковской области. Здесь можно получить профессию, найти интересную работу и расти вместе с предприятием. А знакомство с будущим местом работы вполне может начаться со школьной экскурсии. Благодарю всех, кто открывает двери для ребят и помогает им сделать первые шаги к осознанному выбору профессии!» — добавил Александр Козловский.

Акцию проводит Псковское региональное отделение Союза машиностроителей России при поддержке партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией».