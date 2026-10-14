Докажи, что ты - это ты: как ошибки в госбазах усложняют жизнь людей

Представьте: вы открываете свой профиль в Госуслугах и видите там данные другого человека. Именно с такой ситуацией неоднократно сталкивался пскович Александр Васильев. Обычно вероятность подобной ошибки не слишком велика, но она резко возрастает, если у вас есть «двойник» - человек, имя, фамилия, отчество и дата рождения которого полностью совпадают с вашими. При этом последствия могут быть весьма неприятными - так, однажды с банковской карты Александра списали 22 тысячи рублей чужого долга, а на сделки с имуществом псковича наложили арест. Псковская Лента Новостей попыталась разобраться, почему такая путаница в государственных системах вообще возможна и что делать тем, кто столкнулся с подобной проблемой.

Фото сгенерировано нейросетью

Первый «привет» от своего «двойника» Александр получил еще в 2018 году. Тогда на его электронную почту пришло привязанное к Госуслугам уведомление о том, что у него есть автомобильный штраф суммой 5 тысяч рублей. При этом в личном кабинете псковича на Госуслугах это отражено не было. «Тогда я ничего делать не стал. Штраф-то был не мой, никаких ограничений на меня наложено не было. Но, так или иначе, не очень приятно, когда ты видишь на почте “с вас 5 тысяч рублей” за то, что ты не совершал», - делится мужчина.

Гораздо более неприятная ситуация произошла примерно через год. Александр попытался зайти на Госуслуги, но система выдала ему, что пароль от его аккаунта - неверный. А после восстановления пароля мужчина обнаружил, что часть данных в профиле - чужие. «Там были не мои паспортные данные, не моя прописка, не мой СНИЛС - все данные были перемешаны. Я разбирался, звонил в поддержку Госуслуг, писал обращения. По итогу мне позвонили то ли в 5, то ли в 6 утра из Барнаула, и такие: “Здравствуйте, Александр, вы же живете в Барнауле на такой-то улице?”», - рассказал пскович. Оказалось, что в Барнауле у Александра Васильева есть «двойник» - человек, чьи имя, фамилия, отчество и дата рождения полностью совпадают с его собственными. Из-за этого в государственной системе и возникла путаница. В итоге аккаунты удалось «разделить» и восстановить верные данные, однако проблемы псковского и барнаульского тезок на этом не закончились.

Спустя несколько лет Александру написала девушка, которая представилась женой его «двойника» и обратилась за помощью. Оказалось, что ее семья не может получить детское пособие для малоимущих, так как государственные органы выдали ее мужу справки о том, что у него в собственности есть автомобиль и доля в квартире. И то, и другое на самом деле принадлежали псковичу, однако доказать это у барнаульца не получалось. Александр обратился к юристу и помог семье «двойника» решить проблему.

Благодаря обращению к специалисту мужчина узнал и о других подобных историях. Порой из-за частичного совпадения персональных данных людям приписывают огромные долги, и разобраться с такой ситуацией иногда не удается несколько лет. «Мне рассказывали историю, как девушка взяла кредит, и с нее эти кредитные деньги списали. Ей капают проценты, а денег-то уже нет, она ими не воспользовалась», - делится пскович. Чтобы обезопасить себя, юрист посоветовала мужчине сменить фамилию, однако тогда Александр не решился на этот шаг.

Спустя несколько лет он пожалел об этом. В один далеко не прекрасный день пскович открыл приложение банка и обнаружил, что с его карты списали 22 тысячи рублей.

«Мне пришло уведомление на Госуслугах, что на мой счет наложен арест. Я тогда подумал, что все не настолько плохо, и с уведомлением просто возникла ошибка. Не могут же они наложить ограничения на другого человека, потому что в банках-то есть мой паспорт, и в решении суда, по идее, тоже должен быть мой паспорт и паспорт этого человека. Но нет, на мой счет действительно был наложен арест, и с меня списали деньги», - сетует Александр.

Восстановить справедливость быстро не получилось - средства псковичу вернули только спустя полгода. Чтобы решить проблему, мужчина обращался к приставам и в прокуратуру в Пскове, однако те направили его к коллегам из Алтайского края. При этом барнаульские приставы долгое время просто не отвечали на звонки, и сообщить о ситуации какое-то время не удавалось. В итоге деньги все же получилось вернуть, но, по словам Александра, из-за всех этих разбирательств он испытал очень сильный стресс. «Причем мне сказали, что теперь в системе приставов просто пометочка где-то будет, что у меня есть двойник. Но нет никакой гарантии, что пристав снова по ошибке не наложит арест не на того человека. То есть их система это никак не ограничивает», - возмущается пскович.

Но и на этом его злоключения не закончились. Очередной эпизод затянувшейся истории произошел совсем недавно: Александр зашел в реестр повесток и увидел, что приписан к барнаульскому военкомату. К счастью, эту проблему удалось решить относительно быстро - после обращения в электронную приемную министерства обороны и телефонного разговора с сотрудницей псковского военкомата ошибку исправили.

Однако неприятный осадок остался - мужчина признается, что вся эта история ему порядком надоела. Более того, по его словам, его не покидает ощущение «постоянной фоновой опасности».

«Получается, что любой чиновник может накосячить в любом жизненно важном ведомстве. Какой-нибудь пристав, прокурор, кто угодно может просто забыть, не захотеть проверять. Кто-то захочет побыстрее уйти домой и в 17.30 наложит на мою карту арест или еще что-то типа того, потому что ему лень было сверять данные. При этом, насколько мне известно, не всегда эти ситуации получается решать быстро - как в случае с арестами», - сетует Александр.

Сбой в системе

Понять возмущение мужчины несложно. Казалось бы, таких ошибок очень легко избежать, если идентифицировать личность человека по паспортным данным - а они указаны в профиле Госуслуг каждого россиянина. Чтобы понять, почему подобные ситуации вообще возможны, мы обратились в управление цифрового развития и связи правительства Псковской области. В ведомстве подтвердили, что при совпадении ФИО и даты рождения у двух разных людей их сведения в государственных информационных системах действительно могут ошибочно связываться.

«Основная причина - отсутствие единого обязательного уникального идентификатора гражданина во всех системах и использование в ряде случаев только ФИО и даты рождения для сопоставления записей. Если в исполнительном документе, судебном акте или системе межведомственного обмена указаны лишь ФИО и дата рождения (без указания СНИЛС, ИНН или паспортных данных), автоматические алгоритмы ведомств могут ошибочно связать записи разных людей. Дополнительными причинами могут выступать человеческий фактор (опечатки и технические ошибки операторов при первоначальном вводе сведений) и использование устаревших или неполных данных», - пояснили в управлении.

Как объяснили в ведомстве, сопоставление данных гражданина в различных государственных информационных системах происходит «на этапе межведомственного электронного взаимодействия» - то есть в момент, когда человек обращается за получением государственной услуги и система запрашивает сведения из профильных ведомств (Социального фонда РФ, ФНС, МВД, ФССП и других). «Системы не работают изолированно. Они обмениваются данными через специальные каналы - например, через Единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В этот момент алгоритмы сопоставляют сведения из ведомственных реестров с учетной записью пользователя. Ключевыми уникальными идентификаторами, гарантирующими однозначную адресацию данных конкретному человеку, являются: СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, номер водительского удостоверения», - рассказали в управлении. Если же эти уникальные идентификаторы не проверяются, а ФИО и дата рождения совпадают, могут возникнуть те самые ошибки, с которыми сталкивался Александр Васильев.

При этом параметры идентификации гражданина каждая инстанция определяет самостоятельно.

«Некоторые ведомства ранее использовали ФИО и дату рождения без обязательной проверки уникальных идентификаторов. Например, Федеральная служба судебных приставов (банк данных исполнительных производств), реестр воинского учета (данные могут поступать из различных источников, и при совпадении ФИО и даты рождения возможна привязка к неверному лицу), Росреестр и системы имущественного учета», - сообщили в управлении.

На наш вопрос, насколько случаи со «смешиванием» данных распространены, в ведомстве ответили, что официальная статистика по количеству некорректных привязок не ведется, а в управление обращений о «двойниках» не поступало.

Инструкция для «двойников»

Очевидно, ситуация, с которой столкнулся Александр Васильев, - довольно редкий случай. Однако его опыт показывает, что она все же реальна и может привести к очень неприятным последствиям. Судя по всему, против псковича сыграли его собственные имя, фамилия и отчество - все они крайне распространенные. Что же делать тем, кто обнаружил в своем аккаунте на Госуслугах чужие данные?

Управление цифрового развития и связи прислало нам следующую инструкцию:

1. Зафиксируйте факт ошибки (сделайте скриншоты страниц с чужими данными, сохраните номера записей, даты появления);

2. Проверьте безопасность аккаунта:

- в разделе «Безопасность» посмотрите историю входов и активные сеансы;

- завершите все незнакомые сеансы;

- смените пароль и проверьте настройки двухфакторной аутентификации.

3. Определите источник чужих сведений:

- если это долг или штраф, проверьте наличие записи в официальных реестрах (ФССП, ГИБДД, ФНС);

- если это данные о воинском учете, имуществе, пособиях – определите ведомство-источник (военкомат, Росреестр, соцзащита).

Далее необходимо обратиться в службу поддержки «Госуслуг»: через цифрового ассистента Макс на сайте или в приложении, а также по телефону 8 (800) 100-70-10. Страница помощи на Госуслугах находится по адресу https://www.gosuslugi.ru/help

Одновременно можно обратиться и в профильное ведомство:

- ФССП - при чужом долге или исполнительном производстве;

- ГИБДД - при чужих штрафах;

- ФНС - при налоговой задолженности;

- Военкомат - при ошибочной постановке на воинский учет;

- Росреестр - при чужих данных об имуществе.

Если же из-за ошибки с персональными данными на человека записали чужой долг или ограничили операции с недвижимостью, управление цифрового развития и связи рекомендует действовать следующим образом.

1. Проверьте наличие долга.

Убедитесь, что задолженность действительно числится за вами, проверив её в официальном реестре ФССП.

2. Подайте заявление о чужом долге.

На «Госуслугах» есть специальный сервис для таких случаев - «На мне числится чужой долг»: https://www.gosuslugi.ru/600367/1/form. К заявлению нужно приложить документы, которые позволяют однозначно установить личность: паспорт, СНИЛС, ИНН, а также сведения о месте жительства или работы.

3. Если долг отображается только на «Госуслугах», обратитесь в поддержку.

Если на портале задолженность есть, а в официальном реестре ФССП её нет, это может быть техническая ошибка синхронизации. В таком случае нужно обратиться в поддержку и «Госуслуг», и ФССП, чтобы исправить сведения.

4. Если деньги уже списали или наложили ограничения, запросите документы.

Обратитесь в банк, чтобы узнать основание списания средств и номер исполнительного документа. Затем подайте в ФССП заявление об ошибочной идентификации, приложив паспорт, СНИЛС и ИНН.

5. Если ограничения наложили на недвижимость, обратитесь в Росреестр.

Сначала необходимо получить в ФССП постановление об окончании или прекращении ошибочного исполнительного производства. Затем направить этот документ в Росреестр, чтобы снять ограничения на сделки с недвижимостью.

Спасение за свой счет

Но даже если исправить все неверные сведения, остается вопрос: как убедиться, что однажды данные двух людей снова не перепутают? Именно это сейчас волнует Александра в первую очередь. Увы, в ведомстве ответили, что полностью исключить риск без смены фамилии нельзя. Можно лишь снизить его вероятность: убедиться, что во всех профилях и документах указаны актуальные СНИЛС, ИНН, паспортные данные и при каждом обращении в ФССП, военкомат и Росреестр указывать эти уникальные идентификаторы. Тем, кто уже сталкивался с подобной проблемой, в ведомстве порекомендовали отслеживать уведомления на «Госуслугах» и оперативно оспаривать ошибки, если (или скорее «когда») они возникнут. По сути это означает, что люди с «двойниками» обречены мучиться с ошибками государственных электронных систем до тех пор, пока они не перестанут проверять данные граждан только по ФИО и дате рождения.

Александра подобный расклад возмущает.

«У нас паспортные данные сейчас спрашивают где угодно. Приходишь в частную клинику - у тебя берут паспортные данные. Где только можно берут паспортные данные, и при этом в самых важных местах их не используют. Хотя они у них имеются, все цифровизировано, все ведомства между собой связаны как-то, и все равно они могут допускать такие ошибки», - негодует мужчина.

После последнего случая с припиской к чужому военкомату пскович все же решился на смену фамилии. Иного варианта он для себя не видит - страдать от бесконечных разбирательств с государственными ведомствами ему совершенно не хочется. Однако, по его словам, заняться этим в ближайшее время у него не получится. Вместе с фамилией псковичу придется поменять и множество документов, а процесс этот совсем не дешевый. По подсчетам мужчины, сумма будет близка к средней псковской зарплате. «Было бы здорово, если бы в таких случаях документы менялись бесплатно. А так спасаюсь от ошибок чиновников, и еще кучу денег должен за это отдать», - возмущается Александр.

Случай Александра Васильева, вероятно, не самый распространенный, но от этого не менее показательный. Государственные системы, призванные упрощать жизнь граждан, порой сами создают для них проблемы. Ошибки в данных допускают ведомства, но исправлять их приходится людям - тратить время на обращения, доказывать, что чужой долг не имеет к ним отношения, и добиваться снятия ограничений. В итоге Александр решил сменить фамилию, чтобы избежать новых проблем. Но разве гражданин должен менять собственные документы, чтобы государственные системы перестали путать его с другим человеком?

Елизавета Левадная