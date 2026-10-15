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«День Профразвития» прошел в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

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«День Профразвития: найди себя в Псковской области» стартовал сегодня в Доме молодежи.

В рамках мероприятия работает выставка региональных работодателей. На двух площадках представлены около 20 организаций и компаний. Посетители могли принять участие в мастер-классах и сделать фото для резюме. Центральным событием первого дня станет панельная дискуссия «Регион. Молодёжь в Пскове. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей Президентской платформы. На ней представят результаты исследования карьерных ожиданий студентов Псковской области и запросов работодателей — в опросе приняли участие более 1 735 молодых людей и свыше 110 локальных компаний. Сегодня мероприятие проходит в Пскове, а завтра переместится в южную столицу региона - Великие Луки.

Подробнее - в фоторепортаже Константина Красильникова.

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