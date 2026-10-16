Музыканты Псковского Губернаторского оркестра: игра в симфоническом оркестре — это ежедневный труд, а не просто источник дохода

Работа в симфоническом оркестре — это не просто источник дохода, а кропотливый ежедневный труд и высочайшее профессиональное мастерство. Таким мнением поделились музыканты Псковского Губернаторского симфонического оркестра в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Альтистка Александра Кириллова рассказала, что работа в оркестре занимает всю жизнь профессионального музыканта и требует постоянной подготовки.

«Работа в оркестре – это ежедневный труд, рутина, занимающая всю жизнь профессионального музыканта. Мы же не просто так играем. Есть репетиционный план, график, мы знаем программы, которые мы будем играть, знаем ноты, которые нужно посмотреть. Помимо общих сборов, мы индивидуально учим свои партии. Мало того, что ты учишь свою партию, ее нужно совместить с партиями своих коллег. А результат слышен потом на концерте. Вопросы "Это работа? Вы зарплату получаете?" часто звучит. Так вот, кроме зарплаты мы еще и удовольствие получаем. Работа кропотливая, результат неосязаемый физически, в отличие от столяра или врача. Единственный ощутимый результат — аплодисменты зрителей. Овации длительностью 3–5 минут дают энтузиазм продолжать», – сказала альтистка.

Гобоист Илья Кричевский добавил, что музыкантам важно уметь мгновенно переключаться и работать в едином русле.

«На репетиции люди приходят из разных жизненных ситуаций: семья, другая работа, учеба, опаздывают. Но мы должны мгновенно окунуться в одно русло и всё, ты делаешь музыку. Мастерство музыкантов в этом», – добавил он.