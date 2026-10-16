История через VR-очки: Новоржевским школьникам рассказали о возможностях нейросетей

В Новоржевской районной библиотеке состоялось мероприятие в рамках проекта «Легенды Руси». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / ВКонтакте

Участники познакомились с культурным и историческим наследием региона через современные цифровые технологии. На лекции «Искусственный интеллект в образовании» узнали о возможностях отечественных нейросетей, а в командной работе создали ИИ-образ героя. В практической части работали VR-зона «Мир славянских сказок» и игра «Сказки Старой Руси» для ПК.

«Благодарим организаторов проекта за интересную и познавательную встречу!» - отметила Любовь Трифонова.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры Псковской области и Регионального отделения ОГО «Ассамблея народов России».