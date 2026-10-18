Останки почти 250 человек обнаружили участники Межрегиональной экспедиции в Дновском округе

Останки почти 250 человек обнаружили участники XV Межрегиональной экспедиции «Студенческая вахта памяти: Северо-Западный фронт». Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах, поисковые работы завершились в Дновском муниципальном округе – в урочище Колотушино, где в годы Великой Отечественной войны находился нацистский концлагерь.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Благодаря найденным медальонам и личным вещам удалось установить имена шестерых бойцов. Теперь обнаруженные останки направят на экспертизу в лабораторию для окончательного подтверждения данных. После этого начнётся следующий важный этап – поиск родственников погибших героев.

Собранные материалы переданы в Следственный комитет в рамках проекта «Без срока давности» для приобщения к делу о геноциде.

После завершения всех процедур останки защитников Отечества и мирных граждан со всеми почестями предадут земле на братском захоронении.