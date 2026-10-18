Кинолог объяснил, чем собаке грозит отказ от вакцинации

Отказ от вакцинации собаки может привести к смертельным заболеваниям питомца, особенно если он ведет активный образ жизни, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По словам Голубева, комплексная вакцина защищает от целого набора опасных болезней, таких как бешенство, лептоспироз (бактериальная инфекция, переносимая грызунами), чума плотоядных, парвовирусный энтерит (особенно опасен для щенков) и аденовирусные инфекции, пишет РИА Новости.
Он добавил, что истории об отказе от вакцинации стали чаще звучать на фоне недавних тревожных сообщений, когда от комплексного препарата пострадало множество собак в разных частях России.