Кинолог объяснил, чем собаке грозит отказ от вакцинации

Отказ от вакцинации собаки может привести к смертельным заболеваниям питомца, особенно если он ведет активный образ жизни, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Шанс заболеть смертельным заболеванием, например, чумой или парвовирусным энтеритом, у невакцинированных собак существенно выше, чем у привитых, по некоторым оценкам, в разы, особенно если ваша собака выходит на прогулку, исследует местность и знакомится с другими питомцами», - рассказал кинолог.

По словам Голубева, комплексная вакцина защищает от целого набора опасных болезней, таких как бешенство, лептоспироз (бактериальная инфекция, переносимая грызунами), чума плотоядных, парвовирусный энтерит (особенно опасен для щенков) и аденовирусные инфекции, пишет РИА Новости.

Он добавил, что истории об отказе от вакцинации стали чаще звучать на фоне недавних тревожных сообщений, когда от комплексного препарата пострадало множество собак в разных частях России.