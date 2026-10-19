58% псковичей отдают приоритет высокой зарплате при выборе работы — опрос

Рейтинг факторов, которые соискатели считают решающими при выборе места работы, по-прежнему возглавляет высокий уровень оплаты труда — его назвали 58% респондентов. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие представители компаний и экономически активные граждане. Опрос проводился с 5 по 13 октября.

Далее следуют адекватность начальства (38%) и стабильность компании (28%). Практически аналогичное значение псковичи придают удобству расположения компании (26%), комфортной психологической атмосфере и перспективам карьерного роста (по 24%). При поиске работодателя о личностном развитии задумываются 18% горожан, о прозрачных управленческих процессах и сохранении жизненного баланса — по 15%. Интересные задачи мотивируют 14%, достойный соцпакет — 11%, корпоративное обучение — 5%. Замыкают список имидж компании (4%) и корпоративная культура (2%).

Мужчины заметно чаще женщин называют значимыми факторами зарплату и карьерные перспективы, а также чаще отмечают интересные задачи, возможности личностного роста и важность work-life balance. Женщины, в свою очередь, чаще отдают предпочтение работе рядом с домом, комфортной атмосфере в коллективе, эффективности систем управления и адекватности руководства.

Респонденты до 35 лет чаще ориентированы на карьерный рост и личностное развитие, тогда как для граждан 45+ эти факторы отходят на второй план. Еще молодежь чаще привлекает возможность корпоративного обучения. Зато старшее поколение больше ценит стабильность компании, близость работы к дому и достойный компенсационный пакет. Комфортная атмосфера более важна для сотрудников 35+, а интересные задачи — для тех, кто младше 45 лет.

Уровень дохода существенно меняет картину предпочтений. Горожане с заработком до 100 тысяч рублей в месяц чаще обращают внимание на расположение офиса, возможность трудиться без вреда для семейной и личной жизни, наличие обучения от компании. При этом их заметно реже интересует карьерный рост. Те, чей доход составляет от 100 до 150 тысяч рублей, чаще отмечают важность профессионального развития и компенсационного пакета. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч, чаще ценятся стабильность работодателя, понятные процессы в компании, а также интересные задачи.

Представители компаний, называя топ-3 наиболее важных для кандидатов параметров будущей работы, на первую строку поместили зарплату (81% опрошенных эйчаров), на вторую — удобство расположения места работы (51%). На третьем месте оказалась стабильность компании (48%).