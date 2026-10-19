Дата-центры в огне: что происходит, когда ломается цифровая инфраструктура

Представьте: вы просыпаетесь утром, открываете приложение такси, а оно не работает. Пытаетесь заказать кофе – не получается. Заходите в интернет-магазин, чтобы проверить статус заказа, но и там что-то зависло. Потом выясняется, что фотографии не загружаются, банковское приложение ведет себя странно, а привычный сервис доставки внезапно предлагает позвонить оператору. Первое желание – проверить интернет. Второе – перезагрузить телефон. Третье – написать гневный комментарий разработчикам приложения. Но оказывается, что дело не в телефоне, не в приложении и даже не в вашем интернет-провайдере. Что делать, если проблема находится в сотнях километров от вас, в здании, о существовании которого вы еще вчера даже не подозревали?

Именно так выглядит зависимость от современной цифровой инфраструктуры. Мы привыкли воспринимать интернет как нечто абстрактное: открыл приложение, нажал кнопку, получил результат. Между тем за каждым таким действием стоит вполне материальный мир с серверами, проводами, электричеством и огромными зданиями, которые называются дата-центрами.

В последние дни эта тема перестала быть исключительно профессиональным интересом айтишников. После серии атак на центры обработки данных «Яндекса» пользователи по всей стране столкнулись с перебоями в работе привычных сервисов. Не удавалось вызвать такси, оформить заказ в приложении, воспользоваться некоторыми функциями облачных хранилищ. А в минувшие выходные стало известно об атаке беспилотников на один из дата-центров VK в Ленинградской области. Компания заявила, что ее сервисы доступны в обычном режиме, однако пользователи сообщали о трудностях с загрузкой фотографий и видео, открытием профилей и отправкой сообщений.

Сегодня постараемся разобраться, как вообще может получиться, что из-за проблем в одном здании перестают нормально работать сервисы, которыми пользуются миллионы людей?

У интернета есть вполне конкретный адрес

Дата-центр, или центр обработки данных (ЦОД), ­– это специализированное здание, в котором размещается большое количество серверов и другого оборудования, необходимого для хранения, обработки и передачи информации. Это как огромная библиотека, только вместо книг здесь – данные, вместо читателей – компьютеры и смартфоны, а вместо библиотекарей – сложные программные системы, которые находят нужную информацию и передают ее пользователю за доли секунды. Дата-центр не просто хранит данные. Он может выполнять вычисления, обеспечивать работу приложений, обрабатывать платежи, поддерживать корпоративные системы и предоставлять вычислительные мощности другим компаниям. Причем речь не обязательно идет о данных, которые принадлежат владельцу самого дата-центра. Например, бизнес может арендовать мощности облачной платформы, разместить там собственное приложение, базу данных или интернет-магазин. Физически оборудование находится у провайдера, но использует его клиент.

Именно поэтому такой центр одной крупной компании может оказаться важен для множества других организаций, о которых обычный пользователь даже не подозревает. Возьмем простой пример. Небольшая псковская компания продает товары через интернет. У нее есть сайт, каталог, корзина и система оформления заказов. Сотрудники могут находиться в Пскове, покупатели – в разных регионах страны, а серверы, на которых работает сайт, – в дата-центре в другой области. Пока все работает, никто особенно не задумывается о географии этого процесса. Покупатель нажимает кнопку, заказ поступает продавцу, товар отправляется клиенту. Но если необходимая для работы сайта инфраструктура становится недоступной, продавец может внезапно лишиться возможности принимать заказы.

В этом и заключается одна из главных особенностей современной экономики: физическое расстояние между участниками сделки перестало иметь прежнее значение, но зависимость от физической инфраструктуры никуда не исчезла.

Почему вместе с одним сервисом падают другие

На первый взгляд кажется, что крупная компания должна просто построить несколько дата-центров. Если один перестанет работать, другой возьмет нагрузку на себя. И действительно, резервирование – один из важнейших принципов работы надежной инфраструктуры. Однако наличие нескольких зданий само по себе не гарантирует бесперебойную работу.

Во-первых, оборудование должно быть настроено так, чтобы сервис действительно мог работать на другой площадке. Данные необходимо копировать, приложения – подготовить к переключению, а вычислительную нагрузку – распределить между доступными ресурсами.

Во-вторых, резервная площадка должна располагать достаточными мощностями. Если на нее одновременно перенаправить слишком много пользователей и задач, она сама может не справиться с нагрузкой.

В-третьих, у системы могут быть общие компоненты, от которых зависят сразу несколько площадок. Это могут быть сетевые соединения, системы управления, базы данных или другие элементы инфраструктуры. Если выходит из строя такой компонент, наличие резервных серверов не обязательно спасает ситуацию.

Наконец, даже если оборудование физически цело, восстановление работы может потребовать времени. Необходимо проверить состояние систем, оценить последствия инцидента, перенести нагрузки, восстановить данные или заменить поврежденные компоненты. Поэтому формула «у компании несколько дата-центров, значит, ничего страшного произойти не может» не работает.

Серия инцидентов с инфраструктурой «Яндекса» наглядно показала, насколько сложным может оказаться восстановление крупных цифровых систем после потери части вычислительных мощностей. После повреждения нескольких объектов компания сообщала о перебоях в работе сервисов и переводе облачной платформы в аварийный режим. Клиентам рекомендовали использовать альтернативные площадки, а для размещения части сервисов привлекли сторонних провайдеров.

Иными словами, даже у крупной технологической компании нет волшебной кнопки, которая мгновенно возвращает все в исходное состояние. При этом важно понимать: проблемы на одном объекте не должны автоматически приводить к падению всей системы. Именно для предотвращения подобных ситуаций и создается резервная инфраструктура. Но ее эффективность зависит от того, как она устроена, какие ресурсы доступны и насколько хорошо компания подготовилась к аварийному сценарию.

При чем здесь псковские суши и кофе

Если вы думаете, что все это касается исключительно крупных технологических корпораций, у меня для вас плохие новости. После перебоев в работе инфраструктуры «Яндекса» о проблемах сообщали и псковские компании.

Службы доставки еды предупреждали клиентов, что их сайты и приложения не работают, и предлагали оформлять заказы по телефону. У некоторых предпринимателей возникали сложности с бонусными программами и другими цифровыми инструментами.

Допустим, у вас небольшая доставка суши. Вы арендуете помещение, закупаете продукты, нанимаете поваров и курьеров. Казалось бы, для работы нужны только кухня, сотрудники и покупатели. Но сегодня к этому списку добавляются сайт, приложение, система приема заказов, онлайн-оплата, программа лояльности и интеграции с различными платформами. Часть этих инструментов может работать на инфраструктуре сторонних компаний. Пока все функционирует, это удобно. Предпринимателю не нужно самостоятельно строить серверную, закупать оборудование и содержать штат специалистов, которые будут круглосуточно следить за его работоспособностью. Но есть и обратная сторона: компания начинает зависеть от поставщиков цифровых услуг.

Причем не всегда она может быстро оценить масштаб этой зависимости. Интернет-магазин может использовать одну платформу для размещения сайта, другую – для приема платежей, третью – для доставки уведомлений. Если несколько важных компонентов связаны с одним провайдером, последствия аварии могут оказаться значительно серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Получается парадокс: предприниматель экономит на собственной инфраструктуре, но одновременно принимает на себя риск перебоев у компаний, которыми пользуется.

Облако, которое можно повредить

Когда мы сохраняем фотографию в облаке, отправляем документ коллеге или загружаем файл на корпоративный диск, нам кажется, что информация перемещается куда-то в виртуальное пространство. Само слово «облако» этому очень способствует. Но никакого виртуального хранилища не существует. Данные находятся на физических носителях. Приложения работают на реальных серверах. Информация передается по каналам связи. Все это требует электричества, охлаждения, технического обслуживания и защиты оборудования.

Даже если пользователь не знает, в какой именно стране или городе находятся его файлы, у них есть вполне материальное место хранения. И у этого места есть свои уязвимости. Повреждение оборудования, перебои с электроснабжением, нарушения связи, программные ошибки и человеческий фактор могут привести к тому, что сервис перестанет работать полностью или частично. Причины бывают разными, но результат для пользователя часто выглядит одинаково: приложение не открывается, данные недоступны, привычная функция перестает работать.

При этом недоступность данных не обязательно означает их потерю. Иногда информация сохранена, но временно невозможно получить к ней доступ. В других случаях повреждение оборудования или ошибки при восстановлении могут привести к утрате части данных. Именно поэтому и существует резервное копирование. Впрочем, и здесь есть нюансы. Резервная копия, которая хранится в той же инфраструктуре и зависит от тех же систем, может оказаться бесполезной при масштабном инциденте. Пользователю не обязательно разбираться во всех технических деталях, но полезно помнить простую вещь: если важные документы существуют только в одном облачном хранилище, доступ к ним зависит не только от вашего телефона и интернет-соединения. Иногда имеет смысл хранить отдельные копии действительно важных файлов на независимом носителе. Не потому, что завтра обязательно что-то случится, а потому, что цифровые сервисы, как и любые другие системы, не застрахованы от сбоев.

Почему дата-центры стали вопросом национальной устойчивости

Когда несколько лет назад мы слышали словосочетание «центр обработки данных», оно в основном ассоциировалось с профессиональной средой. Теперь цифровые платформы стали частью инфраструктуры, на которой держатся торговля, коммуникации, корпоративные процессы и множество повседневных услуг. Поэтому устойчивость дата-центров приобретает значение далеко за пределами технологического бизнеса.

После серии атак на инфраструктуру «Яндекса» российские власти публично заговорили о необходимости защиты таких объектов. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что его ведомство совмест