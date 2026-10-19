В Пскове начали высадку 45 тысяч луковиц тюльпанов на предстоящий весенний период. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов в Мах.

Фотографии: Станислав Стармолотов / Мах

Отмечается, что для создания ярких композиций подобраны сорта тюльпанов махровых красного, белого, красно-белого, розового, желтого, оранжевого и бордового цветов. Высадку произведут в скверах, парковых зонах, клумбах, цветниках, на площадях. Особое внимание традиционно уделяется мемориальным объектам – цветы появятся у воинских захоронений и братских могил.