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В Пскове начали высадку 45 тысяч луковиц тюльпанов на предстоящий весенний период

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В Пскове начали высадку 45 тысяч луковиц тюльпанов на предстоящий весенний период. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов в Мах.

Фотографии: Станислав Стармолотов / Мах

Отмечается, что для создания ярких композиций подобраны сорта тюльпанов махровых красного, белого, красно-белого, розового, желтого, оранжевого и бордового цветов. Высадку произведут в скверах, парковых зонах, клумбах, цветниках, на площадях. Особое внимание традиционно уделяется мемориальным объектам – цветы появятся у воинских захоронений и братских могил.

 
«Общая площадь засадки составит 1,3 тысячи квадратных метров! Весна обещает встретить нас по-настоящему яркими красками», - резюмировал Станислав Стармолотов.
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Пресс-портреты

Стармолотов Станислав Янович

Стармолотов Станислав Янович

Врип главы города Пскова.

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