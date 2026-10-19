 
Общество

Псков претендует на звание «Молодежная столица России – 2027

0

Завершился первый этап конкурса за звание «Молодежная столица России – 2027» в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Заявку подал 21 город: Нальчик, Мелитополь, Чита, Киров, Санкт-Петербург, Краснодар, Сыктывкар, Архангелв ьск, Ярославль, Липецк, Якутск, Геническ, Орёл, Тверь, Мурманск, Иваново, Псков, Владимир, Великий Новгород, Владикавказ и Уфа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Федеральной дирекции по организации молодежных форумов и программ Росмолодежи.

Фотографии: пресс-служба Федеральной дирекции по организации молодёжных форумов и программ Росмолодежи

Премия реализуется Росмолодежью в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«"Молодежная столица России" – это гораздо больше, чем просто почетный статус на один год. Это возможность сделать молодежь полноценным участником развития своего города, поддержать ее идеи и воплотить их в жизнь, сделать регион центром притяжения для молодых людей со всей России. В этом году за звание борется 21 город. И уже на этапе подготовки мы видим, как конкурс объединяет местные команды: представителей власти, бизнеса, общественных организаций и самих молодых людей. Впервые к выбору победителей могут присоединиться и жители: публикации в социальных сетях в поддержку своего города позволят ему получить дополнительные баллы. При этом экспертная оценка остается основой отбора, а новый формат помогает увидеть, насколько сами люди заинтересованы в переменах и готовы в них участвовать. Ведь главное в этом конкурсе – не просто завоевать звание, а объединить людей вокруг общих идей и продолжить работу над ними в следующем году и в дальнейшем», – отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. 

Чтобы принести номинантам дополнительные баллы, необходимо опубликовать в социальных сетях пост с фотографиями, видео или историей о родном городе, его молодежи, интересных проектах и возможностях самореализации до 23 октября. В публикации необходимо указать хэштеги #молодёжнаястолица2027 и #[названиесвоегогорода].

Результаты будут объявлены 29 октября. Города, прошедшие во второй этап конкурса, подготовят «Заявочную книгу», в которой презентуют молодёжную среду города, возможности для реализации, локальную идентичность, программу событий на год и партнёрские инициативы. Книги помогут экспертному жюри комплексно оценить потенциал городов. В дальнейшем пять финалистов примут участие в медиапроекте «Тур по молодежным столицам». Сюжеты о городах выйдут на мультимедийных платформах и в социальных сетях: это поможет аудитории ближе познакомиться с номинантами перед финалом.

Завершающим этапом станет народное голосование, которое пройдет с 1 по 18 декабря на портале «Госуслуги». Отдать свой голос сможет любой желающий, а уже 19 декабря «Молодежную столицу России – 2027» традиционно объявят на торжественной церемонии подведения итогов Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» в Национальном центре «Россия». 

 

Стратегическим партнером премии является компания VK. Партнеры отдельных номинаций Премии – Государственная дума, Совет Федерации, Институт развития интернета (ИРИ), АНО «Диалог», Газпром-Медиа Холдинг, МВД России, ФСИН России, Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Российское общество «Знание», Добро.рф, Центр «Воин», Фонд «Защитники Отечества»,  Министерство науки и высшего образования, Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство сельского хозяйства, Минпросвещения России, ВАРМСУ, RWB (Вайлдберрис), Нетология, Фоксфорд, АО «Россельхозбанк», SuperJob.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026