Псков претендует на звание «Молодежная столица России – 2027

Завершился первый этап конкурса за звание «Молодежная столица России – 2027» в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Заявку подал 21 город: Нальчик, Мелитополь, Чита, Киров, Санкт-Петербург, Краснодар, Сыктывкар, Архангелв ьск, Ярославль, Липецк, Якутск, Геническ, Орёл, Тверь, Мурманск, Иваново, Псков, Владимир, Великий Новгород, Владикавказ и Уфа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Федеральной дирекции по организации молодежных форумов и программ Росмолодежи.

Фотографии: пресс-служба Федеральной дирекции по организации молодёжных форумов и программ Росмолодежи

Премия реализуется Росмолодежью в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«"Молодежная столица России" – это гораздо больше, чем просто почетный статус на один год. Это возможность сделать молодежь полноценным участником развития своего города, поддержать ее идеи и воплотить их в жизнь, сделать регион центром притяжения для молодых людей со всей России. В этом году за звание борется 21 город. И уже на этапе подготовки мы видим, как конкурс объединяет местные команды: представителей власти, бизнеса, общественных организаций и самих молодых людей. Впервые к выбору победителей могут присоединиться и жители: публикации в социальных сетях в поддержку своего города позволят ему получить дополнительные баллы. При этом экспертная оценка остается основой отбора, а новый формат помогает увидеть, насколько сами люди заинтересованы в переменах и готовы в них участвовать. Ведь главное в этом конкурсе – не просто завоевать звание, а объединить людей вокруг общих идей и продолжить работу над ними в следующем году и в дальнейшем», – отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Чтобы принести номинантам дополнительные баллы, необходимо опубликовать в социальных сетях пост с фотографиями, видео или историей о родном городе, его молодежи, интересных проектах и возможностях самореализации до 23 октября. В публикации необходимо указать хэштеги #молодёжнаястолица2027 и #[названиесвоегогорода].

Результаты будут объявлены 29 октября. Города, прошедшие во второй этап конкурса, подготовят «Заявочную книгу», в которой презентуют молодёжную среду города, возможности для реализации, локальную идентичность, программу событий на год и партнёрские инициативы. Книги помогут экспертному жюри комплексно оценить потенциал городов. В дальнейшем пять финалистов примут участие в медиапроекте «Тур по молодежным столицам». Сюжеты о городах выйдут на мультимедийных платформах и в социальных сетях: это поможет аудитории ближе познакомиться с номинантами перед финалом.

Завершающим этапом станет народное голосование, которое пройдет с 1 по 18 декабря на портале «Госуслуги». Отдать свой голос сможет любой желающий, а уже 19 декабря «Молодежную столицу России – 2027» традиционно объявят на торжественной церемонии подведения итогов Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» в Национальном центре «Россия».

Стратегическим партнером премии является компания VK. Партнеры отдельных номинаций Премии – Государственная дума, Совет Федерации, Институт развития интернета (ИРИ), АНО «Диалог», Газпром-Медиа Холдинг, МВД России, ФСИН России, Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Российское общество «Знание», Добро.рф, Центр «Воин», Фонд «Защитники Отечества», Министерство науки и высшего образования, Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство сельского хозяйства, Минпросвещения России, ВАРМСУ, RWB (Вайлдберрис), Нетология, Фоксфорд, АО «Россельхозбанк», SuperJob.