В Пушкиногорском округе обсудили работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

Вопросы хода работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, осуществления муниципального земельного контроля и оплаты арендной платы за землю обсудила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова на рабочем совещании с коллегами.

Фотографии: Оксана Филиппова / Мах

Как написала глава муниципалитета в Мах, администрация округа продолжает работу системную по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории муниципалитета. Всего количество объектов составляет 5 047. За последние три года проведены работы по выявлению 3 953 объектов, 1 094 объекта еще находятся в работе. К ранее учтенным объектам недвижимости относятся: земельные участки, индивидуальные жилые дома, гаражи и квартиры, права на которые возникли до 31 января 1998 года, и которые не зарегистрированы в ЕГРН.

Правообладатель по желанию может сам обратиться в управление Росреестра с заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права, обратиться в ближайший офис МФЦ или администрацию округа с паспортом, СНИЛС и правоустанавливающим документом (свидетельство на землю или договор купли-продажи). Важно, что до 31 декабря 2026 года госпошлина за государственную регистрацию права гражданина, возникшего до 31 января 1998 года на объект недвижимости, не взимается.

Кроме того, важным направлением является и проведение муниципального земельного контроля, который необходим, чтобы следить за тем, как используется земельный участок. По словам Оксаны Филипповой, специалисты проводят плановые и внеплановые проверки, в том числе выездные осмотры, фотофиксируют, и если необходимо, выдают предписания об устранении нарушений и следят за ходом их устранения.

За текущий год проведены десятки контрольно-надзорных мероприятий, в том числе на землях сельхозназначения и населенных пунктов. По всем контрольно-надзорным мероприятиям выявлены нарушения земельного законодательства. Площадь проконтролированных земель только сельхозназначения составила более 544 гектаров.

«Любой гражданин имеет право обратиться в администрацию округа с сообщением о возможных нарушениях в сфере земельного законодательства», - подчеркнула глава округа.

Отдельный вопрос, стоящий на контроле сотрудников, - это своевременная оплата арендной платы за пользование земельным участком. Это средства, которые поступают в муниципальный бюджет, и могут быть использованы для решения вопросов жизнедеятельности муниципалитета. «Крайне важно своевременно оплачивать арендные платежи, но, к сожалению есть недобросовестные арендаторы, которые нарушают сроки оплаты! Срок оплаты - до 1 декабря текущего года!» - напомнила Оксана Филиппова.

По вопросам ранее учтенных объектов недвижимости, муниципального земельного контроля и возможной задолженности по арендной плате за пользование земельным участком можно обратиться в администрацию Пушкиногорского муниципального округа по адресу: рабочий поселок Пушкинские Горы, улица Ленина, дом 6, по рабочим дням с 8:00 до 17:00 часов. Телефоны для справок: (81146) 2-12-21, 2-23-41.