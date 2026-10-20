Исследование географа ПсковГУ высоко оценил диссертационный совет петербургского вуза

Аспирант кафедры географии ПсковГУ Богдан Владыкин успешно защитил кандидатскую диссертацию в РГПУ имени А.И. Герцена, сообщили Псковской Ленте Новостей в университете.

Фото: ПсковГУ

Научную работу он посвятил этнодемографической динамике титульных финно-угорских народов Европейской России. Научным руководителем выступил доктор географических наук, профессор кафедры географии ПсковГУ Андрей Манаков.

«Богдан провел колоссальное исследование, проанализировав данные ревизий и переписей населения с середины XVIII века по 2021 год. В зоне его внимания оказались пять народов: карелы, коми, удмурты, марийцы и мордва. Исследователю удалось доказать, насколько сильно на их численность влияет ассимиляция. Он не просто констатировал факты, а разработал методику для количественной оценки этих процессов на уровне республик и муниципалитетов. В диссертации автор представил более 60 картосхем, графиков и диаграмм, отражающих динамику расселения», - отметили в вузе.

Диссертационный совет единогласно присудил Богдану Владыкину учёную степень кандидата географических наук.

В ПсковГУ добавили, что Богдан Владыкин уверен в том, что его исследование показывает важность сохранения культурного разнообразия. По словам ученого, процессы ассимиляции идут очень активно, и их необходимо учитывать при формировании современной национальной политики.