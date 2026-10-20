Жизнь «до» и «после»: как в Пскове работает отделение реабилитации для взрослых

Отделение медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы работает в Псковском филиале Псковской областной клинической больницы. Как отметили работники отделения в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте», сюда поступают люди, чья жизнь на время разделилась на «до» и «после».

Фотографии: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

В отделение медицинской реабилитации взрослых пациенты попадают после тяжелых травм, ДТП и сложных травматологических и неврологических операций, те, кто долгое время был прикован к постели, а также пациенты в восстановительном периоде после инфаркта (вне острой стадии).

Главная цель отделения — вернуть человеку независимость, движение и радость жизни.

Заведующий отделением, врач-реабилитолог Умар Умаров подчеркнул: «Реабилитация — это всегда индивидуальный маршрут».

«У нас работает настоящая реабилитационная бригада. Мы коллективно определяемся с целью и программой восстановления для каждого пациента. При необходимости всегда можем подключить врачей других специальностей», — отметил Умар Умаров.

Реабилитация — это путь, который иногда требует времени и даже не одной госпитализации. «Но вы на этом пути не одни. Рядом с вами — команда профессионалов», - подчеркнули в ПОКБ.