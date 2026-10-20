«Единство народов – единство ценностей»: в Пскове открылся VII международный медиафорум

VII Псковский международный медиафорум «Единство народов – единство ценностей» открылся в здании правительства Псковской области 20 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В этом году, объявленном президентом Годом единства народов России, главной темой стало то, что объединяет людей — единство народов и единство ценностей. Особенно близка она тем, кто ради сохранения традиционной культуры прошёл через серьёзные испытания.

Фото: Вероника Витковская / ПЛН

Губернатор Михаил Ведерников выступил с приветственным словом. Отдельно он поприветствовал переселенцев, которые стали постоянными участниками форума, в том числе Гунтиса Ламбергса из США. Глава региона также отметил представительный состав участников медиафорума — коллег из регионов Северо-Запада, Беларуси, Латвии, Эстонии, Чехии, Абхазии, Южной Осетии, а также переселенцев из США, Норвегии и Германии.

Во вступительной речи Михаил Ведерников подробно остановился на давлении, с которым сталкиваются люди, открыто занимающие пророссийскую позицию на Западе. За слова в поддержку России или правду о Великой Отечественной войне можно стать фигурантом уголовного дела, заметил глава региона.

«Русофобия, которую сейчас активно поддерживают в Европе, ведёт именно к этому. Её последствия — разрушение российских этнических групп во многих европейских странах, где вытесняется русский язык, где его лишают площадки, в том числе путём запрета русскоязычных медиа и закрытия образовательных центров. Где нельзя пользоваться не только официальной государственной символикой, но и тем, что является частью русского культурного кода. Я говорю и про Георгиевскую ленту, кокошник, матрёшку, балалайку — всё это под негласным запретом».

Псковская область, по словам губернатора, заранее готовилась к росту числа переселенцев и создала для них полноценную экосистему. При поддержке МИД и лично Марии Захаровой в городе развернули информационную кампанию, организовывали пресс-туры. В результате сложился узнаваемый образ региона, которым люди делятся друг с другом.

В сентябре в Псковской области побывала главный редактор RT Маргарита Симонян. Она лично общалась с семьями из США, Франции, Италии, Хорватии и Германии, которые уже переехали или планируют переезд. Губернатор отметил, что её внимание к теме поможет привлечь ещё больше людей, близких РФ по духу и ценностям.

«Наша работа с соотечественниками — локальный ответ на глобальную проблему. Но все страны должны понимать, что русофобия — это не просто вопрос информационной политики. Это главный современный вызов, и речь не только о России. Потому что если какая-то форма геноцида легализуется, поощряется, значит, снимаются запреты на самые тяжёлые преступления, и рано или поздно это коснётся и других народов».

Губернатор привёл данные исследования культурного кода россиян: две трети опрошенных называют себя счастливыми, но половина при этом тревожится за будущее. Авторы назвали таких людей «счастливыми тревожниками». Медиа могут помочь справиться с этим давлением, давая честную информацию и понятную перспективу. Важно не допускать конфликтов по национальному признаку, проверять факты и сразу рассказывать, кто и как решает проблему.

«Для редакции искусственный интеллект, безусловно, сильный помощник. Он расшифровывает интервью, переводит, обрабатывает данные, помогает с монтажом, осваивать его нужно. Но при этом у нейросетей есть и обратная сторона. Теория "мёртвого интернета“, по которой основную часть контента в сети создают боты, частично становится реальностью. Уже в 2024 году боты дали больше половины всего веб-трафика. Число фейков в России за два года выросло в 26 раз», - привел данные губернатор.

Главным ресурсом современных медиа Михаил Ведерников назвал доверие. В Европе оно упало до рекордных 37%. Люди всё чаще идут за конкретным журналистом с именем и позицией, а не за брендом или чат-ботом.

Печатные издания и бумажные книги по-прежнему востребованы, особенно среди думающей молодёжи, заявил глава региона. По его наблюдениям, здесь важна близость к аудитории: пример районных газет показывает, что гиперлокальные медиа, где журналисты лично знают своих героев, сохраняют высокий интерес читателей.

В заключение губернатор подчеркнул: образ региона и страны складывается из тысяч публикаций. С появлением нейросетей ответственность за каждое слово стала ещё выше. Выигрывают те, кто думает о последствиях, отвечает за сказанное и остаётся рядом с людьми.

VII Псковский международный медиафорум проходит 20 и 21 октября. Он объединяет журналистов, блогеров и экспертов из России и других стран. Форум проводится по инициативе губернатора Михаила Ведерникова с 2018 года.