Американец на псковском медиафоруме поделился опытом переезда из США

На панельной дискуссии VII Псковского международного медиафорума «Единство народов – единство ценностей», прошедшей в здании правительства Псковской области 20 октября, гражданин США Гунтис Ламбергс рассказал о своём переезде из Флориды в Псков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Решение о переезде далось довольно быстро. Гунтис Ламбергс устал от прежней жизни и захотел уйти на пенсию, а жена, уроженка Псковской области, предложила вернуться в родной город. Он согласился почти мгновенно.

Друзьям в Америке новость показалась неожиданной: они советовали обязательно взять с собой тёплую одежду и оружие, потому что, по их представлениям, в России очень холодно, а по улицам ходят медведи. Когда супруги прибыли в Псков в конце марта, Гунтис Ламбергс сразу позвонил знакомым и развеял эти мифы.

«Я приехал сюда и понял, что всё благополучно. Я позвонил туда и сказал: "Знаете, всё не так плохо. Во-первых, не очень холодно, и во-вторых, мишек на улице не вижу". А то, что меня действительно согревает здесь, — это вежливость и теплота, которая исходит от русских людей».

Переезд потребовал серьёзной подготовки: пришлось продать всё имущество и мебель, а также организовать переезд кота — с вакцинациями и сложным маршрутом через Хельсинки и Ригу.

Сейчас семья живёт в Пскове, и у них даже появился новый питомец — маленькая чихуахуа.

Гунтис Ламбергс отметил, что специальная программа адаптации сделала переход максимально мягким. Он чувствует себя здесь как дома, потому что разделяет местные ценности.

В последний раз он был в Пскове 30 лет назад и теперь видит, насколько сильно изменился город. Городские улицы, парки, отремонтированные здания и ухоженные тротуары произвели на американца сильное впечатление, и за это он отдельно поблагодарил губернатора и его команду.

«То, что вижу я здесь, — это уважение людей к старшим и уважение людей к истории. Они не пытаются её переписать, как это происходит сейчас на Западе. Ну и вообще, город сам по себе, все эти многочисленные памятники… Гулять по Пскову очень нравится. Здесь очень красиво всё — красивые парки, красивые улицы».

Гостеприимство и открытость псковичей тоже стали важной частью адаптации. В магазине, когда американец спрашивал, где хлеб, продавцы брали его за руку и лично подводили к нужному отделу. Его приглашают в гости, накрывают богатый стол, и он чувствует, что чужой дом становится своим.

Гунтис Ламбергс сравнивает историю России и США: у американцев всего 250 лет, а российская история — огромная и глубокая. Особенно его трогают памятники с подробными пояснениями, Вечный огонь и церемонии, на которых люди чтят память предков.

Также Гунтис Ламбергс обратил внимание на своё ощущение безопасности:

«Здесь я вижу в автобусе ребёнка шести-семи лет с рюкзаком, который просто едет один по своим делам в школу или из школы возвращается… В многоквартирном доме, где я живу, у нас есть площадка игровая во внутреннем дворе. Дети там играют, родителей рядом нет. В Америке это представить себе невозможно».

Сейчас Гунтис Ламбергс активно учит русский язык, и скоро начнёт проходить курсы в университете, а его жена и друзья помогают ему адаптироваться. Он поблагодарил губернатора за приглашение на форум и назвал участие в нём большой честью.

VII Псковский международный медиафорум проходит 20 и 21 октября. Он объединяет журналистов, блогеров и экспертов из России и других стран. Форум проводится по инициативе губернатора Михаила Ведерникова с 2018 года.