Американец на псковском медиафоруме поделился опытом переезда из США

На панельной дискуссии VII Псковского международного медиафорума «Единство народов – единство ценностей», прошедшей в здании правительства Псковской области 20 октября, гражданин США Гунтис Ламбергс рассказал о своём переезде из Флориды в Псков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Решение о переезде далось довольно быстро. Гунтис Ламбергс устал от прежней жизни и захотел уйти на пенсию, а жена, уроженка Псковской области, предложила вернуться в родной город. Он согласился почти мгновенно.
Друзьям в Америке новость показалась неожиданной: они советовали обязательно взять с собой тёплую одежду и оружие, потому что, по их представлениям, в России очень холодно, а по улицам ходят медведи. Когда супруги прибыли в Псков в конце марта, Гунтис Ламбергс сразу позвонил знакомым и развеял эти мифы.
Переезд потребовал серьёзной подготовки: пришлось продать всё имущество и мебель, а также организовать переезд кота — с вакцинациями и сложным маршрутом через Хельсинки и Ригу.
Сейчас семья живёт в Пскове, и у них даже появился новый питомец — маленькая чихуахуа.
Гунтис Ламбергс отметил, что специальная программа адаптации сделала переход максимально мягким. Он чувствует себя здесь как дома, потому что разделяет местные ценности.
В последний раз он был в Пскове 30 лет назад и теперь видит, насколько сильно изменился город. Городские улицы, парки, отремонтированные здания и ухоженные тротуары произвели на американца сильное впечатление, и за это он отдельно поблагодарил губернатора и его команду.
Гостеприимство и открытость псковичей тоже стали важной частью адаптации. В магазине, когда американец спрашивал, где хлеб, продавцы брали его за руку и лично подводили к нужному отделу. Его приглашают в гости, накрывают богатый стол, и он чувствует, что чужой дом становится своим.
Гунтис Ламбергс сравнивает историю России и США: у американцев всего 250 лет, а российская история — огромная и глубокая. Особенно его трогают памятники с подробными пояснениями, Вечный огонь и церемонии, на которых люди чтят память предков.
Также Гунтис Ламбергс обратил внимание на своё ощущение безопасности:
Сейчас Гунтис Ламбергс активно учит русский язык, и скоро начнёт проходить курсы в университете, а его жена и друзья помогают ему адаптироваться. Он поблагодарил губернатора за приглашение на форум и назвал участие в нём большой честью.
VII Псковский международный медиафорум проходит 20 и 21 октября. Он объединяет журналистов, блогеров и экспертов из России и других стран. Форум проводится по инициативе губернатора Михаила Ведерникова с 2018 года.