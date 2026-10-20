«Друзья мои, прекрасен наш союз!»: Всероссийский день лицеиста отметили в Псковской библиотеке имени Ивана Василёва

Мероприятие «Друзья мои, прекрасен наш союз!», посвященное Всероссийскому дню лицеиста, прошло в в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва сегодня, 20 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие провели студенты Псковского государственного университета и кандидат филологических наук Нина Цветкова.

Всероссийский день лицеиста — это памятная дата, которая отмечается ежегодно 19 октября. Дата выбрана в честь открытия Императорского Царскосельского лицея 19 октября 1811 года по указу императора Александра I.

«У нас сегодня задача — отметить День лицея. Мы с вами встретились здесь для того, чтобы мы вам рассказали о пушкинском круге друзей, ценности дружбы в жизнях этих людей. Нам очень хочется, чтобы в ваших душах зародилось понимание такого же смысла дружбы, как это было в пушкинском поколении», — сказала Нина Цветкова.

Традиция отмечать 19 октября как день лицеиста зародилась ещё в XIX веке среди выпускников Царскосельского лицея.

«Царское село – место под Петербургом, здесь открывался лицей в 1811 году. Это особое учебное заведение, в котором предполагали обучать русских дворян и членов царской фамилии. Но члены царской фамилии в лицее так и не учились, а учились русские дворяне. И первый пушкинский выпуск вошел в историю русской культуры, потому что в первом выпуске учился будущий гений, национальный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Поэтому резиденция «Царское село» теперь носит название «Пушкин», находящийся недалеко от Санкт-Петербурга», — рассказала Нина Цветкова.

Слушатели узнали о программе занятий в лицее и о том, как сами лицеисты отмечали праздник. Кроме того посетители услышали рассказ о роли дружбы среди учеников пушкинского выпуска, о том, как дружба помогала во взрослой жизни самого Пушкина, а также его однокашников: Ивана Пущина и Вильгельма Кюхельбекера, ставших декабристами, Федора Матюшкина, ставшего адмиралом флота, Антона Дельвига, ставшего профессиональным литератором, Александра Горчакова, ставшего министром иностранных дел России.

«Пушкин видит страшные законы жизни и мира. Он смотрит все-таки с бесстрашным будущим. Он как будто учит и своих друзей, и нас с вами ее бояться жизни, ценить в ней радость, и самая главная радость — это дружба», — сказала Нина Цветкова.

Зрители услышали стихотворения «19 октября», «Чем чаще празднует лицей…» Александра Пушкина, Прощальную песнь воспитанников царскосельского лицея Антона Дельвига, а также романсы «Зимний вечер» Михаила Яковлева, «Соловей» Александра Алябьева, песню «19 октября» Юлия Кима.

В конце вечера зрители задавали вопросы выступающим.