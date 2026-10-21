65% псковичей связывают самооценку с карьерой — опрос

Более половины соискателей Псковской области — 65% — признались, что карьерные успехи и неудачи напрямую влияют на их самооценку за пределами офиса. У 42% опрошенных рабочий провал ухудшает отношение к себе в целом, а еще 23% считают карьеру важной, хоть и не единственной опорной точкой. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Яндекс Книги» и «Сетки» в ходе совместного исследования, которое прошло в период с 10 по 23 сентября. Всего в исследовании приняли участие 3325 человек, в том числе из Псковской области.

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Исследование проводили к релизу книги психолога и гештальт-терапевта Ильи Латыпова «Человек переживающий. Как перестать быть функцией и стать живым». Авторы опроса изучили, где для россиян проходит граница между рабочей ролью и личностью.

Границы отдыха: ритуалы переключения и ощущение вины

Исследование показало, что у большинства псковичей нет сформированных привычек для выхода из рабочей роли: лишь у 29% опрошенных есть четкий ритуал перехода от рабочего состояния к личному, тогда как 35% требуется время, чтобы просто «прийти в себя» после смены или рабочего дня, а 33% и вовсе не чувствуют разницы между состоянием на работе и дома, постоянно находясь в одном эмоциональном режиме.

Эта тенденция сохраняется и в выходные. Хотя 63% респондентов успевают полноценно отдохнуть и переключиться, 15% продолжают решать рабочие задачи, 13% испытывают фоновое чувство вины за «непродуктивность», а 8% без привычных дел теряют ориентиры и не знают, чем заняться.

«Наши исследования показывают, что офисные сотрудники и производственный персонал сталкиваются с разными проблемами. Для офисных сотрудников наиболее болезненными вопросами остаются карьерные перспективы и изменения внутри компании. На производстве на первый план выходят условия труда и признание заслуг. Существенная разница наблюдается и в осведомленности о планах работодателя. Например, 83,7% офисных сотрудников знают о стратегии своей компании, тогда как среди производственного персонала таких только 71,8%. Ещё заметнее проблема с признанием заслуг: положительно оценивают его количество и качество 79,9% офисных сотрудников и лишь 68,3% производственного персонала», — отметил Алексей Клочков, основатель и CEO Happy Job.

«Наше существование в рамках современного общества настолько подчинено зарабатыванию средств на жизнь, что люди очень часто начинают себя идентифицировать либо с конкретной профессией, либо чуть шире — исключительно с ролью человека, который зарабатывает деньги», — комментирует психолог Илья Латыпов.

Один из основных выводов исследования — размывание границы между профессиональным результатом и оценкой собственной личности. 42% респондентов приравнивают ошибку в проекте к личному провалу.

Профдеформация повседневности: сон, общение и профессиональная оптика

Только 15% опрошенных жителей Псковской области заявили, что работа никак не отражается на их бытовой жизни, тогда как у остальных профессия влияет на повседневные привычки: 50% подстроили под рабочий график режим сна и питания, 33% изменили график спорта и отдыха, 25% заметили изменения в манере общения, а 29% переносят в личную жизнь привычку все контролировать и перепроверять.

При этом профессиональный бэкграунд часто становится фильтром восприятия мира: 56% опрошенных (27% постоянно и 29% время от времени) ловят себя на том, что анализируют книги, фильмы и поведение героев с точки зрения своей специальности.

Кроме того, профессия влияет на выбор медиаконтента в целом: 31% участников стали читать больше профессиональной литературы и слушать тематические подкасты, а 17%, напротив, сознательно выбирают контент «для души», чтобы отвлечься.

Молодые специалисты: слияние с профессией и поиск себя

Сильнее всего профессиональная идентичность выражена у молодежи в возрасте 18–24 лет: 37% молодых специалистов называют свою профессию в числе первых трех предложений, описывая себя как личность, и лишь 55% чувствуют себя в выходные полностью свободными от рабочих обязанностей (для сравнения: в категории 45–54 лет этот показатель достигает 71%).

В то же время респонденты в возрасте 25–34 лет оказались наиболее чувствительными к карьерным неудачам: 35% из них признали, что ошибки на работе напрямую снижают их самооценку в остальных сферах.

Не все так мрачно: работа как источник вдохновения и опорная точка

Несмотря на высокий темп жизни и сложности с разделением ролей, исследование показывает важный позитивный тренд: большинство псковичей (63%) продолжают сохранять личную автономию и умеют находить ресурс вне работы. Кроме того, вовлеченность в профессию далеко не всегда означает выгорание: профессиональный взгляд обогащает кругозор и делает анализ книг или фильмов источником эрудиции, а растущая осознанность помогает людям сделать первый шаг к формированию здоровых персональных границ. Сама же работа остается важной сферой самореализации, где здоровая гордость за успехи укрепляет уверенность в себе, если не делать карьеру единственным мерилом человеческой ценности.