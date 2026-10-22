Магнитные бури сегодня: ожидаются геовозмущения по нижней границе силы

Слабая магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле сегодня, 22 октября, согласно прогнозам. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и прогнозы Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

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По информации NOAA, планетарный индекс Kp в этот день достигнет почти 5 баллов, что соответствует нижней границе классификации магнитных бурь. В календаре Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН 22 октября также отмечено как день с геомагнитными возмущениями. Некоторые прогнозы указывают, что возмущение может быть кратковременным, и уже 23 октября геомагнитная обстановка начнет улучшаться.

Скриншот с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Врачи рекомендуют метеозависимым людям в этот день снизить физические и эмоциональные нагрузки, чаще проветривать помещение и не пропускать прием назначенных препаратов, пишет «Инфо.24».