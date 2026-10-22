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Инвестиционный форум гостеприимства Псковской области состоится 30 октября

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Второй Инвестиционный форум гостеприимства Псковской области пройдет 30 октября. Как сообщили в правительстве региона, на площадке мероприятия представители власти, бизнеса и инвесторы обсудят превращение культурного наследия и туризма в прибыльные проекты.

Фото: правительство Псковской области

Программа форума включает в себя три основные блока.

Первый блок «Инвестиционный практикум. Капитал в гостеприимстве» посвящен мерам господдержки, механизмам ГЧП при восстановлении объектов культурного наследия, инвестиционному потенциалу территории и упаковке турпроектов для получения грантов. Среди спикеров — представители Министерства экономического развития региона, Корпорации «МСП», Фонда гарантий и развития предпринимательства, а также эксперты по ГЧП и грантрайтингу.

Во втором блоке, «Проекты со смыслом. Инвестиционный потенциал объектов культурного наследия», будут освещены вопросы того, как реставрация становится инвестицией. О механизмах привлечения внебюджетных средств расскажут представители ДОМ РФ, ОАО «РЖД» и Фонда инвестиционного развития Псковской области; отдельное внимание — новым возможностям для инвестиций в сохранение наследия.

Третий блок «Экономика эмпатии: бережливые процессы, мотивированные команды» охватит реальную экономику предпринимательских проектов, инвестиции в агротуризм, промышленный туризм и «архитектуру впечатлений». Своим опытом поделятся Россельхозбанк, региональный Фонд развития промышленности и действующие предприниматели. Каждый блок завершится сессией вопросов и ответов.

Подробная информация и регистрация на официальном сайте форума.

Организаторами форума являются министерство экономического развития Псковской области, Фонд инвестиционного развития Псковской области. Партнером мероприятия выступает АО «Россельхозбанк».

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