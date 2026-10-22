«От теста к выбору»: как Псковский кадровый центр помогает школьникам выбрать путь

Профориентационное мероприятие для учеников девятого класса Лицея экономики и основ предпринимательства №10 прошло в Псковском кадровом центре «Работа России» по городу Пскову и Псковскому району по адресу: улица Коммунальная, 71А. Мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Кадры». Как и для кого здесь проводят профориентационные мероприятия и каких удается достичь результатов, – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Фото: Вероника Витковская / ПЛН

Профориентация – это государственная мера поддержки, представляющая собой систему мероприятий, которые проводятся кадровым центром «Работа России». Она направлена на подготовку человека к осознанному выбору профессии, помощь в выявлении профессиональных интересов и предрасположенности, а также на дальнейшее содействие в поиске работы и трудоустройстве.

Профориентационные мероприятия в кадровом центре проводятся бесплатно каждый день для разных категорий граждан: школьников, студентов и людей, которые находятся в поиске работы, а также тех, кто хочет сменить сферу деятельности и переобучиться. Для получения такой государственной меры поддержки необходимо подать заявление на портале «Работа России» в личном кабинете гражданина.

Для молодежи кадровый центр предлагает пройти тестирование, посетить профинформационное мероприятие и профтур, благодаря которым школьники и студенты могут узнать про подходящую им сферу деятельности, актуальные направления в организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях и познакомиться с востребованными вакансиями на рынке труда.

«Суть и польза профориентации для молодежи, будь то профориентационное тестирование или профтур, или профессиональная консультация, или профинформационное мероприятие заключается в том, что это помощь в определении будущей профессии. Данные мероприятия помогают определиться со сферой деятельности, соответственно, с местом поступления, будь это вуз или колледж», – заявила заместитель начальника отделения Областного центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому муниципальному округу и начальник отдела содействия занятости населения Татьяна Зиновьева.

Для граждан, находящихся в поиске работы или желающих сменить сферу деятельности, кадровый центр предлагает профориентационное тестирование и профессиональную консультацию.

«К нам обращаются граждане, которые потеряли работу или которые меняют карьерную траекторию. Мы работаем в рамках индивидуального плана содействия занятости с гражданином. Наш ведущий психолог Анастасия Солонович может провести тестирование, по итогам которого дать профессиональную консультацию гражданину, дать рекомендации, какая сфера деятельности ему подходит, и какие, соответственно, профессии. Также мы можем порекомендовать обучение от кадрового центра. На данный момент у нас к обучению курсов не так много уже, потому что конец года, но это достаточно рабочая схема, когда у нас разгар года. Мы проводим много профориентационных мероприятий для граждан, которые обучаются в рамках национального проекта «Кадры», – поделилась Татьяна Зиновьева.

В рамках профориентационных мероприятий кадровый центр уделяет особое внимание работе со школами: во время учебного года проходит активная работа с учениками с восьмого по одиннадцатый класс. Кроме того, сотрудники центра посещают родительские собрания, на которых рассказывают про существующие сервисы для молодежи.

«Мы проводим в рамках учебного года со школами все эти мероприятия. Как только начинается учебный год, с сентября по май, мы активно приглашаем к сотрудничеству школы и работаем с учащимися с восьмого по одиннадцатый класс. У нас сейчас есть график посещения школьниками нашего кадрового центра, каждый день одна или две школы, класса посещают нас, чтобы мы провели и профтур к нам, и профинформационные мероприятия, и профориентацию непосредственно. Сейчас мы возобновили практику посещения родительских собраний нашим специалистам. Рассказываем родителям о том, что есть профориентация, что кадровый центр работает не только со взрослыми, что он полезен для молодежи, что можно записаться на индивидуальную консультацию, прийти с ребенком, предварительно записавшись, и наш специалист поработает углубленно», – рассказала Татьяна Зиновьева.

О том, как проходят профориентационные мероприятия со школьниками, рассказала ведущий психолог отделения Областного центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому муниципальному округу Анастасия Солонович: «Мы начинаем с того, что рассказываем, что такое кадровый центр, чем он можем быть полезен школьникам. Также мы рассказываем об услугах для несовершеннолетних, потому что они вырастут, может быть, им когда-нибудь потребуются наши услуги. Они узнают вообще, что это за организация и что она есть в разных городах, мало ли они приедут, и смогут обратиться, например, в другой кадровый центр, в другом городе, где их тоже сориентируют. Потом у нас идет профориентационный тест на выявление склонностей к определенному виду профессиональной деятельности. То есть это не одна какая-то конкретная профессия, а именно профессиональная сфера деятельности, и уже дома они могут углубить свои знания о сферах деятельности и поискать подробнее, что им интереснее всего».

Помимо прохождения тестирования, учащиеся могут поучаствовать в профориентационной игре, в ходе которой они познакомятся с различными профессиями и поймут, какая сфера деятельности им интересна.

Для учеников 9В класса Лицея экономики и основ предпринимательства №10 сотрудники центра провели мероприятие с прохождением тестирования. Сначала учащиеся узнали о работе кадрового центра и предоставляемых мерах поддержки для несовершеннолетних, после чего ответили на 24 вопроса теста. Далее Анастасия Солонович рассказала ребятам о подходящих для них сферах деятельности и, соответственно, о профессиях, исходя из итогов тестирования.

После получения результатов в ходе беседы с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ученик Лицея №10 Денис Белорусов поделился впечатлениями и тем, что выбранная им ранее IT-сфера ему не подходит: «Это мероприятие нужно школьникам, чтобы потихоньку определяться с профессией, чтобы знать, на кого и куда поступать. Тест, который мы прошли, мне очень помог: я думал идти на программиста, но оказалось, что мне больше подходит экономическая сфера».

Также поделилась впечатлениями и рассказала о своих дальнейших планах ученица Варвара Гаврилова: «Это мероприятие нужно для того, чтобы узнать хотя бы, в какой сфере тебе двигаться дальше, какие экзамены выбрать для сдачи. Мне было интересно узнать результаты теста, и мои ожидания сошлись с результатами». В будущем школьница собирается получить среднее общее образование и поступить на тренера по художественной гимнастике.

Можно сказать, что профориентация в Псковском кадровом центре «Работа России» стала для школьников не просто мероприятием, а первым шагом к осознанному выбору профессии. Девятиклассники Лицея экономики и основ предпринимательства №10 на практике убедились, как тестирование и консультация помогают скорректировать планы: например, один из учеников пересмотрел интерес к IT-сфере в пользу экономики, а другая школьница смогла соотнести предрасположенности, о которых она узнала в результате теста, с профессией тренера по художественной гимнастике. При этом работа центра выстроена системно: в течение учебного года сюда ежедневно приходят школьники, проходят профтуры и тестирования, а специалисты также взаимодействуют с родителями на собраниях. Таким образом, кадровый центр становится помощником для молодёжи, соотнося личные интересы с реальными возможностями рынка труда и системой образования.

Софья Зиновьева