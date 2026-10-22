«От теста к выбору»: как Псковский кадровый центр помогает школьникам выбрать путь

Профориентационное мероприятие для учеников девятого класса Лицея экономики и основ предпринимательства №10 прошло в Псковском кадровом центре «Работа России» по городу Пскову и Псковскому району по адресу: улица Коммунальная, 71А. Мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Кадры». Как и для кого здесь проводят профориентационные мероприятия и каких удается достичь результатов, – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.
Фото: Вероника Витковская / ПЛН
Профориентация – это государственная мера поддержки, представляющая собой систему мероприятий, которые проводятся кадровым центром «Работа России». Она направлена на подготовку человека к осознанному выбору профессии, помощь в выявлении профессиональных интересов и предрасположенности, а также на дальнейшее содействие в поиске работы и трудоустройстве.
Профориентационные мероприятия в кадровом центре проводятся бесплатно каждый день для разных категорий граждан: школьников, студентов и людей, которые находятся в поиске работы, а также тех, кто хочет сменить сферу деятельности и переобучиться. Для получения такой государственной меры поддержки необходимо подать заявление на портале «Работа России» в личном кабинете гражданина.
Для молодежи кадровый центр предлагает пройти тестирование, посетить профинформационное мероприятие и профтур, благодаря которым школьники и студенты могут узнать про подходящую им сферу деятельности, актуальные направления в организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях и познакомиться с востребованными вакансиями на рынке труда.
Для граждан, находящихся в поиске работы или желающих сменить сферу деятельности, кадровый центр предлагает профориентационное тестирование и профессиональную консультацию.
В рамках профориентационных мероприятий кадровый центр уделяет особое внимание работе со школами: во время учебного года проходит активная работа с учениками с восьмого по одиннадцатый класс. Кроме того, сотрудники центра посещают родительские собрания, на которых рассказывают про существующие сервисы для молодежи.
О том, как проходят профориентационные мероприятия со школьниками, рассказала ведущий психолог отделения Областного центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому муниципальному округу Анастасия Солонович: «Мы начинаем с того, что рассказываем, что такое кадровый центр, чем он можем быть полезен школьникам. Также мы рассказываем об услугах для несовершеннолетних, потому что они вырастут, может быть, им когда-нибудь потребуются наши услуги. Они узнают вообще, что это за организация и что она есть в разных городах, мало ли они приедут, и смогут обратиться, например, в другой кадровый центр, в другом городе, где их тоже сориентируют. Потом у нас идет профориентационный тест на выявление склонностей к определенному виду профессиональной деятельности. То есть это не одна какая-то конкретная профессия, а именно профессиональная сфера деятельности, и уже дома они могут углубить свои знания о сферах деятельности и поискать подробнее, что им интереснее всего».
Помимо прохождения тестирования, учащиеся могут поучаствовать в профориентационной игре, в ходе которой они познакомятся с различными профессиями и поймут, какая сфера деятельности им интересна.
Для учеников 9В класса Лицея экономики и основ предпринимательства №10 сотрудники центра провели мероприятие с прохождением тестирования. Сначала учащиеся узнали о работе кадрового центра и предоставляемых мерах поддержки для несовершеннолетних, после чего ответили на 24 вопроса теста. Далее Анастасия Солонович рассказала ребятам о подходящих для них сферах деятельности и, соответственно, о профессиях, исходя из итогов тестирования.
После получения результатов в ходе беседы с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ученик Лицея №10 Денис Белорусов поделился впечатлениями и тем, что выбранная им ранее IT-сфера ему не подходит: «Это мероприятие нужно школьникам, чтобы потихоньку определяться с профессией, чтобы знать, на кого и куда поступать. Тест, который мы прошли, мне очень помог: я думал идти на программиста, но оказалось, что мне больше подходит экономическая сфера».
Также поделилась впечатлениями и рассказала о своих дальнейших планах ученица Варвара Гаврилова: «Это мероприятие нужно для того, чтобы узнать хотя бы, в какой сфере тебе двигаться дальше, какие экзамены выбрать для сдачи. Мне было интересно узнать результаты теста, и мои ожидания сошлись с результатами». В будущем школьница собирается получить среднее общее образование и поступить на тренера по художественной гимнастике.
Можно сказать, что профориентация в Псковском кадровом центре «Работа России» стала для школьников не просто мероприятием, а первым шагом к осознанному выбору профессии. Девятиклассники Лицея экономики и основ предпринимательства №10 на практике убедились, как тестирование и консультация помогают скорректировать планы: например, один из учеников пересмотрел интерес к IT-сфере в пользу экономики, а другая школьница смогла соотнести предрасположенности, о которых она узнала в результате теста, с профессией тренера по художественной гимнастике. При этом работа центра выстроена системно: в течение учебного года сюда ежедневно приходят школьники, проходят профтуры и тестирования, а специалисты также взаимодействуют с родителями на собраниях. Таким образом, кадровый центр становится помощником для молодёжи, соотнося личные интересы с реальными возможностями рынка труда и системой образования.
Софья Зиновьева