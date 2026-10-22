Умер художник, преподаватель ПсковГУ Николай Захаров

Псковский творец, член Союза художников России Николай Захаров умер вчера, 21 октября, сообщило Псковское региональное отделение СХ России в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковская городская библиотека

Николай Захаров — псковский художник, родившийся в Омске в 1958 году. В возрасте 16 лет поступил в Уральское училище прикладного искусства города Нижний Тагил Свердловской области. В 1987 году с отличием окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. Возвратившись в Омск, работал в Творческо-производственном комбинате Художественного фонда РСФСР. С 1987 года участвует в выставках. Выполнил несколько работ в техниках витража, росписи и мозаики.

Доцент кафедры дизайна ПсковГУ. С 1991 года являлся членом Союза художников России.

Николай Захаров переехал в Псков в 2001 году и с тех пор город был одним из ключевых мотивов в его творчестве. Также стал доцентом кафедры дизайна Псковского государственного университета. Автор относил свое творчество к монументальному искусству и работал в различных техниках — от витражей и классической живописи до абстракции и рисования углём.

Произведения художника хранятся в Омском областном музее изобразительных искусств имени Михаила Врубеля, Городском музее «Искусство Омска», Государственном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Изборск» и других музеях.